В сентябре учителя еще не получат зарплату по новой ставке

Новости Латвия | 28 сентября 2018 | 16:48

Хотя ставка зарплаты учителей уже в этом месяце увеличена до 710 евро, выплата повышенных зарплат задерживается, поскольку Министерство образования все еще ведет подсчеты. Профсоюз же настаивает, что учителя должны были получить новую зарплату еще в сентябре.

Еще в сентябре профсоюз и Министерство договорились, что ставка учителей вырастет с нынешних 680 евро до 710 евро. Это соглашение предполагало, что зарплату по новой ставке педагоги получат уже в сентябре.

Однако в сентябре с учителями все еще будет рассчитываться по старой ставке, признал в эфире Latvijas radio министр образования и науки Карлис Шадурскис.

Он отметил, что поскольку еще необходимо произвести некоторые подсчеты, всю разницу между старой и новой ставкой педагогам компенсируют в октябре. «Все распоряжения самоуправлениям перечислить деньги учителям по новым расчетам уйдут 2 октября», - сказал Шадрскис.

Руководитель Латвийского профсоюза сотрудников образования и науки Инга Ванага отметила, что министерство могло и раньше произвести все расчеты зарплат учителей по новой ставке.

А опрошенные Latvijas radio учителя говорят, что они до сих пор не знают, какой будет зарплата, хотя проработали уже почти месяц. Более того, еще происходит и задержка с пересчетом жалования на новую ставку.

Ранее Rus.lsm.lv уже сообщал, что норма будет распространяться примерно на 24 129 педагогов общего образования, 12 159 дошкольных педагогов, 2426 педагогов профобразования, 7350 учителей образования по интересам и 4144 педагога профессионально направленного образования.

Дополнительное финансирование на повышение минимальной зарплаты учителей составит 6,168 млн евро в 2018 году, 17,588 млн евро в 2019 году и далее каждый год.

Ранее минимальная зарплата за учительскую ставку повышалась два года назад, когда была утверждена модель оплаты труда учителей. Ее разработка начиналась в 2014 году, когда министром образования была Ина Друвиете. Тогда ставка была повышена с 420 до 680 евро.

LSM



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