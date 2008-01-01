Фиктивный брак — уголовное преступление, указывают защитники жертв торговли людьми

Новости Латвия | 28 сентября 2018 | 16:47

Сегодня в Рижской высшей школе экономики прошла конференция по правовому регулированию, которое позволило бы сократить случаи сексуальной эксплуатации. Своим опытом поделились специалисты из Латвии, Швеции, Литвы, Эстонии, Франции, Норвегии, Исландии и других стран. Они рассказали какие законы и правовые нормы действуют в отношении этой проблемы в их странах, и как они реализуются на практике, сообщает передача «Домская площадь» Латвийского радио-4.

Конференция была организована ресурсным центром для женщин Marta, который помогает жертвам сексуальной эксплуатации. По мнению руководителя организации Илуты Лаце, нужно менять наши законы, которые не наказывают тех, кто пользуется услугами проституции. Такая практика уже есть в некоторых европейских странах, в частности в Норвегии и Швеции.

Фиктивный брак — еще одно явление, которое нередко заканчивается сексуальной эксплуатацией. Так, в Великобритании участились случаи фиктивных браков граждан третьих стран с латвийскими невестами. Но случай, о котором «Домской площади» рассказала мама одной девушки, рискнувшей вступить в фиктивный брак, произошел в Ирландии.

«Было объявление, что предлагается работа в Ирландии. Она по нему позвонила и встретилась с человеком, который объяснил, в чем заключается ее работа, мол, никакого риска нет. По началу она была довольна, платили хорошо. Надо было подготавливать для поваров овощи, мясо.

Однажды один из хозяев заведения предложил ей вступить в фиктивный брак, объяснив, что это выгодно для обеих сторон. Она получит деньги, а ее муж получит постоянное место жительства в Ирландии. В итоге она заключила брак [..] Однако уехала оттуда через полгода, поскольку испугалась. Предполагалось, что брак будет фиктивным, а муж стал ее домогаться.

Она подписала там какой-то документ как жена хозяина, поэтому несла ответственность наравне с ним. Если бы фирма прогорела, то ей бы пришлось доставать огромную сумму денег. Он ей звонил, угрожал. Говорил, что сделает так, что ее посадят в тюрьму, если она не вернется».

Организация «Убежище — надежный дом» работает с жертвами торговли людьми. Это социальная эксплуатация людей, которая включает проституцию, использование сексуальных фото и видео, выставленных в интернете, консумацию и, конечно, фиктивные браки. Все это оборачивается для людей психологической, а иногда и физической травмой, которая мешает вернуться в общество. Руководитель организации Сандра Залцмане напоминает, что фиктивный брак — уголовное преступление.

Кстати, в Латвии работает программа, реализуемая министерством благосостояния, помощи жертвам сексуальной эксплуатации и торговли людьми. По ней предлагается психологическая помощь, юридическое сопровождение, жилье и содействие в реинтеграции в социум.

LSM



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