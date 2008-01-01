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Нетипичная для вас нерешительность спасет вас от дурацкой ошибки. Однако не стоит терять хватку, потому только, что голос здравого смысла предостерегает вас от активных действий. Просто не надо спешить.
Источник: ignio.com
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Расписание движения транспорта в Даугавпилсе
Новости Латвия | 28 сентября 2018 | 16:45
Пятница, 28 сентября: местами — дождь со снежной крупой
Погоду определит юго-западная периферия циклона. Ожидается переменная облачность, на большей части территории страны временами будут идти дожди, кое-где — со снежной крупой.
Ветер сильный, западный, северо-западный, с порывами до 7-22 м/с, на побережье Курземе и Видземе — до 25-27 м/с.
Максимальная температура воздуха — +9…+14 градусов.
В Риге облачно с прояснениями, временами дождь, возможно, со снежной крупой. С утра ещё сохранится сильный и порывистый ветер, который затем стихнет. Температура — +12…+14 градусов.
Медицинский тип погоды третий, неблагоприятный.
LSM
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