Пятница, 28 сентября: местами — дождь со снежной крупой

Новости Латвия | 28 сентября 2018 | 16:45

Погоду определит юго-западная периферия циклона. Ожидается переменная облачность, на большей части территории страны временами будут идти дожди, кое-где — со снежной крупой.

Ветер сильный, западный, северо-западный, с порывами до 7-22 м/с, на побережье Курземе и Видземе — до 25-27 м/с.

Максимальная температура воздуха — +9…+14 градусов.

В Риге облачно с прояснениями, временами дождь, возможно, со снежной крупой. С утра ещё сохранится сильный и порывистый ветер, который затем стихнет. Температура — +12…+14 градусов.

Медицинский тип погоды третий, неблагоприятный.

LSM



LSM