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Новости Латвия | 27 сентября 2018 | 19:42
Латвия оценивает плюсы и минусы летнего и зимнего времени
Еврокомиссия (ЕК) предлагает уже с 2019 года странам ЕС отказаться от перевода стрелок часов дважды в год и предлагает каждой из стран содружества выбрать для себя: остаться на зимнем или летнем времени. С одной стороны, людям больше не нужно будет испытывать ежегодный осенний и весенний стресс после перевода стрелок, с другой – переход в новый часовой пояс может привести к другим неожиданным проблемам, рассказывает передача «Домская площадь» Латвийского радио 4.
Недавно ЕК провела глобальный опрос европейцев на предмет того надо ли переводить стрелки часов дважды в год. Подавляющее большинство жителей – 84% – высказались против перехода на летнее время и обратно. По утверждениям ЕК, люди все чаще жалуются на негативное влияние перевода часов на их здоровье, а аргумент экономии энергоресурсов от перевода стрелок больше несостоятелен в современной экономике. В ЕС летнее время странами было введено еще в 80-е годы, а обязательным перевод стрелок был определен в 2002 году. В Латвии переход на летнее и зимнее время осуществляется с 1981 года.
ЕК с одной стороны предлагает странам самим определится с тем в каком часовом поясе они будут жить, но в тоже время выбор не велик: или зимнее, или летнее время. Третьего не дано.
Позиция Латвии такова, что надо остаться на летнем времени. Экономически это более целесообразно, считают в Министерстве экономики.
«Если сравнивать зимнее и летнее время, то последнее – лучше. Потому что тогда летом у нас светлое время будет на час дольше. Но если остаемся в зимнем времени, что является основным временем Латвии, мы теряем час светлого времени. И вечера у нас будут наступать намного раньше, чем сейчас. Если посмотреть на такие отрасли, как строительство, туризм – этот час довольно существенно улучшает ситуацию в отраслях. (..) С экономической точки зрения, летнее время – лучше», - признал руководитель отдела оценки соответствия департамента внутреннего рынка Министерства экономики Валдис Липскис.
Впрочем, времени определиться со всеми «за» и «против» перевода стрелок времени осталось слишком мало, посетовали в министерстве экономики, поскольку новые правила должны вступить в силу с 1 апреля следующего года.
«Потому многие страны указывают, что спешка – не лучший вариант, поскольку не остается времени на исследования внутри страны, что же будет лучше», - сказал Липскис.
Последний раз Латвия переведет стрелки часов в конце марта будущего года. Тогда Латвия со второго часового пояса перейдет в третий.
Конечно, кроме экономической выгоды надо еще учитывать естественные биоритмы человека в вопросе перевода стрелок часов осенью и весной. Практикующий семейный врач Паулс Принцис отмечает, что человеческому организму жизненно необходим солнечный свет, поэтому Латвии в идеале надо бы сохранить перевод стрелок дважды в год, но если вариантов нет, лучше остаться в своем часовом поясе, то есть на зимнем времени, потому что летом солнечного света в избытке.
«Если даже и оставить какое-то время, то для Латвии более правильно было бы оставить зимнее время. Иначе зимой возникнет проблема – зимой мы будем уходить на работу в полной темноте, но и возвращаясь мы практически не увидим дневного света. Более полезно нам идти на работу на рассвете», - считает доктор Принцис.
Несмотря на то что каждая из стран Евросоюза самостоятельно должна принимать решение о том в каком времени остаться жить в дальнейшем в летнем или зимнем, нужно еще это вопрос синхронизировать с соседними государствами: Латвии - с Литвой, Эстонией и Финляндией, иначе нахождение в разных часовых поясах ближайших государств может привести к большой путанице, ошибкам , и неразберихе на транспорте и в системе сообщения.
Политолог, директор института внешней политики Латвии Андрис Спрудс отмечает, сейчас главный вопрос, смогут ли страны договорится между собой о том, по какому времени жить.
ЕК отступать в вопросе не намерена, мнение европейцев для нее в данном вопросе оказалось решающим. В противном случае, Еврокомиссия не была бы настолько строга в этом вопросе.
LSM
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