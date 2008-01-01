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Новости Спорт | 27 сентября 2018 | 19:39
Бой Бриедиса и Гевора пройдет 10 ноября в США
Ведущий латвийский боксер Майрис Бриедис проведет первый бой в рамках Всемирной суперсерии бокса в американском Чикаго. Его соперником станет немецкий боксер Ноэль Гевор, известный также под именем Норайр Микаэлян. Поединок пройдет 10 ноября.
Оба боксера будут биться в первом тяжелом весе (до 90,7 килограммов). Бриедис в этой категории посеян под первым номером. И если в прошлом сезоне боксеры могли сами выбрать себе противников, в этот раз организаторы сами выбрали пары для четвертьфинала.
В Чикаго пройдет еще один бой – здесь сразятся и выставленный под третьим номером польский боксер Криштоф Гловацки и россиянин Максим Власов.
Организаторы огласили и стоимость билетов 30-250 долларов (27-221 евро).
Микаэлян провел за профессиональную карьеру 24 поединка, выиграв 23 из них. Десять побед он одержал нокаутом. Сейчас 27-летнего боксера Микаэляна считают быстрым и умным, способным решить исход матча одним ударом.
В послужном списке Бриедиса, который в нынешнем сезоне Всемирной суперсерии бокса дошел до полуфинала, 25 боев и 24 победы, в том числе 18 – нокаутом. В новом сезоне Бриедис посеян в турнире под первым номером. Единственное поражение на профессиональном ринге Бриедис потерпел в полуфинале Суперсерии бокса, уступив по очкам украинцу Олександру Усику.
Всего в бой в Суперсерии бокса сразятся восемь боксеров. Организаторы пока не раскрывают, где и когда состоятся четвертьфинальные бои.
LSM
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