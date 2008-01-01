Точка зрения

Благодаря "группам смерти" в подростковой среде во ... Виктор Ёлкин

ЛРЗ может и готов выпускать трамваи Наталия Петрова

27 сентября

Всемирный день туризма

Именины:
Адолфс, Илгонис / Иван

Гороскоп на день

Весы
24 сентября
- 23 октября

Холодная голова и чистые руки - замечательный лозунг, но не в вашем случае. Хотя руки, разумеется, пачкать необязательно, немного эмоций вам не повредит.

Все гороскопы

Источник: ignio.com

Погода

четверг
Ночь
10 .. 12 C
Утро
10 .. 12 C
День
14 .. 16 C
Вечер
11 .. 13 C
Ветер
6 .. 8 м/с

Источник: gismeteo.ru

Опрос

6 октября состоятся выборы 13-го Сейма. Вы планируете голосовать?

 

Архив

Популярные статьи

1.

Зато нас по головке погладят!

С нашими политиками, рулящими государством Латвия, не соскучишься. Что ни день — то какой-нибудь ане ... {230}

2. Поляки установили памятник жертвам сталинского режима

3. Наталия Петрова: «ЛРЗ может и готов выпускать трамваи» {2}

4. Заявление сотрудников Латвийского комитета по борьбе с тоталитарными сектами о возможной деятельности "групп смерти" в Латвии {6}

5. Ландыши можно рвать: их вычеркнули из Красной книги {1}

6. Аэропорт ждет частных инвестиций

7. Автобусы и трамваи {175}

8. Начался V Восточно-Балтийский бизнес-форум в Даугавпилсе

9. Скажите любимым самые красивые слова о любви!

10. Ушли в мир иной...

Расписание движения транспорта в Даугавпилсе

Автобусы и трамваи

Время отправки транспорта нужно знать, чтобы успеть вовремя! {175}

 

Новости Латвия | 27 сентября 2018 | 19:37

Латвийцы старше 40 лет могут бесплатно проверить сердце у «семейного»

В рамках программы профилактики сердечно-сосудистых заболеваний жителям старше 40 лет предлагается посетить семейного врача, чтобы пройти бесплатную профилактическую проверку.

Открывая сегодня информационную кампанию «Бесплатная проверка сердца у семейного врача», министр здравоохранения Анда Чакша подчеркнула важность ранней диагностики сердечно-сосудистых заболеваний и призвала жителей воспользоваться предоставленной в рамках кампании возможностью проверить здоровье своего сердца, сообщает агентство LETA.

Программа предлагает в дополнение к ежегодному профилактическому осмотру у семейного врача пациентам в возрасте 40, 45, 50, 55, 60 и 65 лет бесплатно один раз проверить риски сердечно-сосудистых заболеваний по методу SCORE.

Улучшение профилактики и ранняя диагностика сердечно-сосудистых заболеваний повысят продолжительность жизни людей, отметила Чакша. В 2017 году от сердечно-сосудистых заболеваний в Латвии умерли более 15 тысяч жителей.

Государство выделило на профилактику сердечно-сосудистых заболеваний в 2018 году 2 миллиона евро, в 2019 году — 2,6 миллиона, в 2020 году — 3,2 миллиона.

LSM
 

LSM

Добавить комментарий

 