Латвийцы старше 40 лет могут бесплатно проверить сердце у «семейного»

Новости Латвия | 27 сентября 2018 | 19:37

В рамках программы профилактики сердечно-сосудистых заболеваний жителям старше 40 лет предлагается посетить семейного врача, чтобы пройти бесплатную профилактическую проверку.

Открывая сегодня информационную кампанию «Бесплатная проверка сердца у семейного врача», министр здравоохранения Анда Чакша подчеркнула важность ранней диагностики сердечно-сосудистых заболеваний и призвала жителей воспользоваться предоставленной в рамках кампании возможностью проверить здоровье своего сердца, сообщает агентство LETA.

Программа предлагает в дополнение к ежегодному профилактическому осмотру у семейного врача пациентам в возрасте 40, 45, 50, 55, 60 и 65 лет бесплатно один раз проверить риски сердечно-сосудистых заболеваний по методу SCORE.

Улучшение профилактики и ранняя диагностика сердечно-сосудистых заболеваний повысят продолжительность жизни людей, отметила Чакша. В 2017 году от сердечно-сосудистых заболеваний в Латвии умерли более 15 тысяч жителей.

Государство выделило на профилактику сердечно-сосудистых заболеваний в 2018 году 2 миллиона евро, в 2019 году — 2,6 миллиона, в 2020 году — 3,2 миллиона.

LSM



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