Визитки партий: «Новое Единство»

Новости Латвия | 27 сентября 2018 | 19:36

Программа Латвийского радио 4 «Домская площадь» продолжает цикл из 16 ознакомительных сюжетов, посвященных программам партий, зарегистрированных Центральной избирательной комиссией на выборах в 13-й Сейм. В центре внимания нового выпуска — политическое объединение «Новое Единство».

Расколовшееся «Единство» — звучит, как оксюморон. Тем не менее, именно такая участь постигла некогда самую влиятельную партию латвийского политического ландшафта. Но феникс возродился. Теперь это объединение партий «Новое Единство». 13-й список на выборах в 13-й Сейм.

На латвийской политической арене «Единство» появилось в 2010 году. Тогда это объединение составили три партии: либеральное «Новое время», консервативный «Гражданский союз» и социал-демократическое «Общество за другую политику». Эти силы объединились как раз перед выборами в 10-й Сейм. И не просчитались.

«Единство» тогда победило, получив 33 места в парламенте. В 2011 году объединение стало партией. В следующих созывах «Единство» набирало меньше мест, но, как правило, не меньше 20. Так или иначе, с 2010-го и де факто по 2016-й «Единство» было главной правящей партией со своим премьер-министром у штурвала — до самой отставки Лаймдоты Страуюмы в декабре 2015 года.

Именно тогда пошли слухи, что уход Страуюмы связан с внутренними разборками в «Единстве» и с ее конфликтом c Солвитой Аболтиней, на тот момент возглавлявшей партию. Так начался раскол. В феврале следующего года партия потеряла пост премьера, уступив его представителю Союза «зеленых» и крестьян Марису Кучинскису.

Внутренние противоречия усиливались и достигли своей кульминации в 2017 году, когда ряды партии покинула целая плеяда депутатов, включая Илзе Винкеле, Алексея Лоскутова, Интса Далдериса и других. Наконец, саму Солвиту Аболтиню исключили из партии. «Единство» отчаянно нуждалось в ребрендинге. Перед выборами то, что осталось от «Единства», вступило в союз с несколькими региональными партиями — и стартует на выборах как объединение партий «Новое Единство».

Персоналии: 115 кандидатов выдвинуто во всех 5 избирательных округах. В Риге первым номером идет действующий министр иностранных дел Эдгар Ринкевич. Первый номер в Видземском избирательном округе — депутат Сейма и кандидат партии на должность главы Минюста Инесе-Либиня Эгнере. Избирательный список Латгале возглавляет парламентарий Алдис Адамович. В Земгальском округе под первым номер стартует нынешний министр благосостояния Янис Рейрс, а в Курземе — лидер «Нового Единства» и министр экономики Арвил Ашераденс. Таких ярких персонажей, как Солвита Аболтиня, в «Новом Единстве» нет. И тому есть веская причина, отмечает политолог Ояр Скудра.

«Этот союз основывается в какой-то мере и на отсутствии убедительной, сильной личности во главе партии», — говорит политолог.

А что касается автора предвыборной программы и кандидата в премьеры от объединения — Кришьяниса Кариньша, то его потенциальные избиратели «Нового Единства» не воспринимают в серьез, считает Скудра. Причина в том, что хоть он и является кандидатом на пост премьера, на самих выборах не баллотируется.



«Программу за развитие Латвии» написал Кришьянис Кариньш. Как следует из названия, в программе основной акцент — на экономическом развитии Латвии. Документ хорошо структурирован: 12 блоков, в каждом из которых есть еще несколько подпунктов. Интересно, что в отличие от программ многих других партий, здесь практически не используется активная форма глагола. Например, вместо «построим доходные дома», написано просто «строительство доходных домов». По форме и структуре программа больше напоминает техническое руководство, а по содержанию — оду светлому будущему.

В начале программы кратко описаны ее цели. Самая яркая — чтобы средняя зарплата в Латвии достигла 1,5 тыс евро. При этом к избирателю в предвыборной программе вообще нет никакого обращения.

Первые три пункта программы — это экономика знаний, здравоохранение и благосостояние. Если конкретнее, то объединение обещает качественное и профессиональное образование, доступную медицину и более низкие налоги для маленьких зарплат. Кроме этого важный пункт программы — ответственная бюджетная политика и стремление к бюджету с профицитом. По мнению автора программы и кандидата от «Нового Единства» в премьеры Кришьяниса Кариньша, к этому Латвия должна прийти в ближайшие два года. Однако есть некоторые опасения.

«Эта опасность, проблема заключается в том, что в предвыборное время политики дают обещания. И все это, например, деньги на рост зарплат или в бюджет здравоохранения, это все необходимо, но это все стоит денег, которых у нас нет. То есть, мы продолжим занимать деньги. В долгосрочной перспективе мы за это можем заплатить очень высокую цену», — говорит Кариньш.



Другими словами, Латвия должна меньше занимать денег. А под «ответственной бюджетной политикой» Кариньш также имел в виду, что стоит более разумно подходить к запросам министерств при составлении главного финансового документа. В Латвии существует порядок, когда при составлении государственного бюджета на следующий год разные министерства подают свои запросы или так называемые новые политические инициативы. По словам Кариньша, такой подход — в корне неправильный.

«Бюджет нельзя составлять, основываясь на запросах министерств. Когда в конце считают все деньги и видят, каков дефицит. Бюджет составляют не так. Начинают с подсчета денег, которые в принципе можно поделить. Затем смотрят, сколько, кому денег полагается, смотрят, кому можно добавить, а кому нет, и каким образом это все направить», — поясняет политик.

По-настоящему оригинальный пункт программы — это «перестройка экономики под сокращение выхлопных газов в транспортной сфере, или СО2-нейтральная экономика». Эта тема — «конёк» Кришьяниса Кариньша в Европейском парламенте, где он считается одним из самых влиятельных депутатов не только от Латвии, но и по Евросоюзу в целом — благодаря своей работе в комитете по промышленности, исследованиям и энергетике

На житейском уровне это может выражаться в широком использовании электромобилей.

«Однажды правительство решило выделить 20-30 млн. на строительство одного дома в определенном самоуправлении. Ну, прекрасно! Однако это нулевой эффект для народного хозяйства. Вместо этого можно было поддержать покупку примерно пяти тысяч электромобилей. Государственная помощь приравняла бы покупку электромобиля к покупке обычного автомобиля с двигателем внутреннего сгорания. И, если цена похожая, то преимущество у электромобиля, так как он намного дешевле в эксплуатации, электричество дешевле, чем дизель, бензин или природный газ. Препятствие — это именно стартовая цена. Жители Латвии покупают подержанные немецкие автомобили не потому что не понимают, что можно достать лучше, а потому что лучше они не могут себе позволить», — говорит Кариньш.



Он, правда, заверил, что старые автомобили «Новое Единство» запрещать стихийно не станет.

Рижанам идея о государственной поддержке при покупке электромобилей понравилась. Однако это не тот фактор, от которого будет зависеть их выбор.

Удивляет, что в программе полностью отсутствует вопрос компонента обязательной закупки электроэнергии. Министерство экономики, которым ныне руководит лидер «Нового Единства» Арвил Ашераденс, вовлечено в скандал с КОЗ. Политолог и профессор Латвийского университета Ояр Скудра считает большой ошибкой, что «Новое Единство» не включило этот важный вопрос в свою программу:

По мнению Скудры, программа партии является абстрактной, а многие ее пункты непонятны среднестатистическому избирателю. Она представляет собой компромисс между силами, входящими в «Новое Единство». По мнению профессора, предвыборная программа составлена с расчётом лишь на преодоление так называемого «пятипроцентного барьера».

«По всей видимости, они размышляли о пяти процентах и писали с этой мыслью программу. Эта программа — компромисс между всеми теми организациями, которые образуют «Новое Единство». На большее они не были способны», — говорит Скудра.

По этой же причине в программе нет ни слова о переходе на латышский язык обучения в школах нацменьшинств. Ничего также не сказано об интеграции русскоязычных. Кришьянис Кариньш считает, что интеграция заложена в пункт об образовании. Здесь он имеет в виду, что, если в школах дети обучаются на одном языке уже с самого детства, то и интеграция происходит автоматически.

Абстрактность предвыборной программы, наряду с уходом Солвиты Аболтини и целого ряда депутатов из «Единства», политолог Оярс Скудра считает основной причиной, почему на данный момент две трети прежних избирателей «Единства» на этих выборах будут голосовать за другую партию. Но главный вопрос — насколько «Новое Единство» едино?

Если раньше стержнем партии была харизматичная фигура лидера, то «Новое Единство», по словам автора предвыборной программы Кариньша, объединяется вокруг ценностей — и едино как никогда. Напротив, профессор Скудра утверждает, что никакого единства и быть не может, пока «Новое Единство» объединение, а не партия.

Согласно августовскому социологическому опросу, подготовленному Центром изучения общественного мнения SKDS, «Новое Единство» может набрать чуть больше 5% голосов. Если пропорционально распределить голоса неопределившихся избирателей, «Единство» получило бы примерно 7,9% голосов.

LSM



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