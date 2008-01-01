29 сентября - рынок на улице Ригас

Новости Общество | 27 сентября 2018 | 19:27

29 сентября с 10.00 до 16.00 на улице Ригас будет работать сентябрьский рынок.

Посетителям предложат продуктовые и промышленные товары, а также саженцы растений. Участие примут более 40 торговцев.

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