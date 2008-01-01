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Благодаря "группам смерти" в подростковой среде во ... Виктор Ёлкин
ЛРЗ может и готов выпускать трамваи Наталия Петрова
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Не дайте вороху преследующих вас проблем испортить настроение вам и окружающим. Присмотритесь повнимательнее, эти противные проблемы вовсе не такие страшные, какими кажутся.
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Расписание движения транспорта в Даугавпилсе
Новости Общество | 27 сентября 2018 | 19:27
29 сентября - рынок на улице Ригас
29 сентября с 10.00 до 16.00 на улице Ригас будет работать сентябрьский рынок.
Посетителям предложат продуктовые и промышленные товары, а также саженцы растений. Участие примут более 40 торговцев.
Daugavpils.lv
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