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Новости Общество | 27 сентября 2018 | 19:23
В Даугавпилсе открыли две новые спортивные площадки
25 сентября в Даугавпилсе открыли два новых объекта спортивной инфраструктуры в микрорайонах Новое строение и Ругели. Благоустроенные футбольные поля и уличные тренажёры полностью бесплатно может использовать любой желающий.
На стадионе по улице Варшавас торжественно был открыт многофункциональный уличный тренажёр, который установлен, благодаря поддержке программы «За активный образ жизни». В мероприятии участвовали первый заместитель председателя городской думы Игорь Прелатов, заместитель председателя Янис Дукшинский, руководитель Управления спорта Юрис Стивриньш. Показательными выступлениями собравшихся порадовали Даугавпилсские уличные гимнасты.
Игорь Прелатов отметил, что уличный тренажёр – великолепное дополнение для спортивного объекта, благоустройство которого началось год назад.
Вечером того же дня приверженцы здорого образа жизни собрались в Ругелях, где вместе с руководством города и местными жителями был открыт комплекс спортивных объектов: поле для футбола и стритбола, а также уличный тренажёр. Янис Дукшинский, открывая мероприятие, заметил, что объект создан благодаря только финансированию самоуправления.
Несмотря на холодный ветер, юные футболисты ФК «Даугавпилс» поспешили испробовать поле, проведя здесь тренировку. Жители микрорайона с удовольствием исследовали тренажёры и поле для стритбола.
Реализаторы проекта заверили, что новые спортивные площадки, которые полностью бесплатны для всех желающих, будут появляться в городе каждый год.
Daugavpils.lv
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