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Расписание движения транспорта в Даугавпилсе
Новости Общество | 27 сентября 2018 | 19:18
На V Международном Восточно-Балтийском бизнес-форуме подписаны договоры о сотрудничестве
С 20 по 21 сентября в Даугавпилсе проходил V Международный Восточно-Балтийский бизнес-форум, во время которого было подписано несколько договоров о сотрудничестве с иностранными партнерами.
В работе форума участвовали соседи – делегация из Белоруссии. Ко многим партнерам из этой страны присоединилось еще одно самоуправление: был подписан меморандум о сотрудничестве с Глубокским районом Витебской области. От имени Даугавпилсской городской думы меморандум подписал первый заместитель председателя самоуправления Игорь Прелатов, от имени Глубокского района – председатель районного Совета депутатов Галина Унукович. Меморандум предусматривает сотрудничество в области экономики, образования, культуры, здравоохранения, социальной сферы, туризма и информационных технологий.
В форуме принимала участие так же делегация из Грузии. Представители сферы образования и предприниматели приехали в наш город с конкретными предложениями о сотрудничестве, в результате чего был подписан договор о сотрудничестве между Даугавпилсским Университетом и Батумским государственным университетом имени Шота Руставели.
Отдел Общественных отношений и маркетинга Даугавпилсской городской думы.
Daugavpils.lv
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