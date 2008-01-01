Точка зрения

Благодаря "группам смерти" в подростковой среде во ... Виктор Ёлкин

ЛРЗ может и готов выпускать трамваи Наталия Петрова

27 сентября

Всемирный день туризма

Именины:
Адолфс, Илгонис / Иван

Гороскоп на день

Лев
23 июля
- 23 августа

Сегодня вам следует обратить больше внимания на проблему сохранения секретов вашей работы. Подумайте о будущем. Попытайтесь обезопасить себя от неприятностей, связанных с излишним распространением информации.

Все гороскопы

Источник: ignio.com

Погода

четверг
Ночь
10 .. 12 C
Утро
10 .. 12 C
День
14 .. 16 C
Вечер
11 .. 13 C
Ветер
6 .. 8 м/с

Источник: gismeteo.ru

Опрос

6 октября состоятся выборы 13-го Сейма. Вы планируете голосовать?

 

Архив

Популярные статьи

1.

Зато нас по головке погладят!

С нашими политиками, рулящими государством Латвия, не соскучишься. Что ни день — то какой-нибудь ане ... {230}

2. Поляки установили памятник жертвам сталинского режима

3. Наталия Петрова: «ЛРЗ может и готов выпускать трамваи» {2}

4. Заявление сотрудников Латвийского комитета по борьбе с тоталитарными сектами о возможной деятельности "групп смерти" в Латвии {6}

5. Ландыши можно рвать: их вычеркнули из Красной книги {1}

6. Аэропорт ждет частных инвестиций

7. Автобусы и трамваи {175}

8. Начался V Восточно-Балтийский бизнес-форум в Даугавпилсе

9. Скажите любимым самые красивые слова о любви!

10. Ушли в мир иной...

Расписание движения транспорта в Даугавпилсе

Автобусы и трамваи

Время отправки транспорта нужно знать, чтобы успеть вовремя! {175}

 

Новости Общество | 27 сентября 2018 | 19:18

На V Международном Восточно-Балтийском бизнес-форуме подписаны договоры о сотрудничестве

С 20 по 21 сентября в Даугавпилсе проходил V Международный Восточно-Балтийский бизнес-форум, во время которого было подписано несколько договоров о сотрудничестве с иностранными партнерами.

В работе форума участвовали соседи – делегация из Белоруссии. Ко многим партнерам из этой страны присоединилось еще одно самоуправление: был подписан меморандум о сотрудничестве с Глубокским районом Витебской области. От имени Даугавпилсской городской думы меморандум подписал первый заместитель председателя самоуправления Игорь Прелатов, от имени Глубокского района – председатель районного Совета депутатов Галина Унукович. Меморандум предусматривает сотрудничество в области экономики, образования, культуры, здравоохранения, социальной сферы, туризма и информационных технологий.

В форуме принимала участие так же делегация из Грузии. Представители сферы образования и предприниматели приехали в наш город с конкретными предложениями о сотрудничестве, в результате чего был подписан договор о сотрудничестве между Даугавпилсским Университетом и Батумским государственным университетом имени Шота Руставели.

 

Отдел Общественных отношений и маркетинга Даугавпилсской городской думы.

Daugavpils
 

Daugavpils.lv

Добавить комментарий

 