Четверг, 27 сентября: почти без дождя

Новости Латвия | 27 сентября 2018 | 13:27

meteolapa meteolapa

Днём усилится влияние антициклонического гребня, ожидается переменная облачность, без осадков. Однако к вечеру к Латвии подойдёт новый циклон, количество облачности увеличится, и местами пройдут небольшие, кратковременные дожди.

Ветер умеренный, западный, юго-западный, с порывами до 15-19 м/с, на морском побережье — до 20 м/с. Максимальная температура воздуха — +12…+15 градусов.

В Риге — переменная облачность, без осадков. И только вечером возможен небольшой дождь. В течение дня сохранится ветреная погода. Температура — +13...+15 градусов.

Медицинский тип погоды третий, неблагоприятный.

LSM