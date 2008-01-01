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Новости Культура | 26 сентября 2018 | 16:54
Анастасия Сазанкова открыла секрет имени своего…
19 сентября 2018 года в даугавпилсском Центре белорусской культуры (ЦБК) состоялось открытие персональной выставки картин под глубоким и символичным названием «Что в имени моем ...» известной даугавпилсской поэтессы и художницы, обладательницы Почетной грамоты Даугавпилсской городской думы и серебряного знака “Награда года” 2014 года Анастасии Сазанковой.
Анастасия Сазанкова родилась на Витебщине, истинная дочь белорусского народа “от сохи и косы”, сама великий труженик и считает, что в основе всего лежит труд, усердие, бескорыстность и доброта. Закончила медучилище в Полоцке, потом Белорусский государственный медицинский университет в Минске, Заочный народный университет искусств в Москве. Всю жизнь проработала врачом и даже выпустила книгу о лекарственных травах. А.Сазанкова состоит в объединении художников Латгалии, активный член культурно-просветительского общества “Уздым” и других общественных организаций, пишет картины, стихи, издает книги.
А.Сазанкова – многогранный и талантливый человек, частый гость в Белорусском доме. Здесь прошли презентации ее семи книг, много художественных выставок. Ее поэзия – это песня, проникнутая любовью к своей родной Беларуси, к своей малой родине; это воспевание природы, любви, простых людей-тружеников; это воспоминания и чувства, идущие из глубины сердца.
То же самое можно сказать и о ее картинах. На выставке представлено более 20 разноплановых работ: портреты, пейзажи, натюрморты. И всех их объединяет неповторимый свет, любовь, искренность вкупе с глубоким философским смыслом. Об этом говорила консул Генерального консульства Республики Беларусь в Даугавпилсе Борткевич Евгения Ивановна, которая обратилась к художнице и ко всем многочисленным собравшимся с приветственным словом.
У А.Сазанковой много друзей и почитателей ее таланта. Поэтому в адрес художницы было сказано очень много теплых и благодарных слов: от члена Союза писателей Беларуси, поэта Станислава Володько, ветерана культуры Евгении Гуляевой, председателя Ассоциации свободных художников Латгалии Марии Сафроновой, поэтов Людмилы Вилюмы и Евтихия Коноплева, Фаины Осиной и многих других талантливых людей нашего города.
А.Сазанкова много интересного и занимательного рассказывала о себе, о своей нелегкой, но очень насыщенной жизни, рассуждала о своем имени, развивая тему названия выставки “Что в имени моем…”. А методист ЦБК Мария Пометько отметила, что в имени Анастасия – настоящая белорусская душа: искренняя, доброжелательная, щедрая, отзывчивая и, конечно же, талантливая, как и ее картины
Сама виновница торжества была растрогана до слез и этими выступлениями, и песнями в исполнении ансамбля народной песни “Купалинка” и барда Виталия Михайловского, стихами и увлекательными рассказами ведущей вечера Галины Сонтоцкой.
Закончилась встреча на веселой ноте: песней “Ковалек”, которую исполнили “Купалинка” вместе с Анастасией Сазанковой, которая когда-то пела в этом ансамбле.
До новых интересных встреч и новых презентаций в Центре белорусской культуры!
ЦБК
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