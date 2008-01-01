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ЛРЗ может и готов выпускать трамваи Наталия Петрова
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Новости Происшествия | 26 сентября 2018 | 10:47
Спустя неделю найдено тело пропавшего без вести мужчины
По информации пресс-центра Латгальского регионального управления полиции, в минувшие выходные под Лудзой было найдено тело Владимира Муйжниекса (1946 г.р.).
В полиции пояснили, что следов насильственной смерти на теле не констатировано. Точную причину смерти установит экспертиза.
Напомним, Муйжниекса в последний раз видели 17 сентября в поселке Вецслабада Истренской волости Лудзенского края.
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