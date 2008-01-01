Среда, 26 сентября: пасмурно и дождливо

Новости Латвия | 26 сентября 2018 | 10:38

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Обширный циклон принес в Латвию облачную и дождливую погоду. Местами ливни будут затяжными и сильными.

Ветер западный, юго-западный, умеренно-сильный, с порывами до 17-22 м/с, а на побережье — до 25-27 м/с. Максимальная температура воздуха — +11…+15 градусов, на юго-востоке — +9…+11 градусов.

В Риге ожидается пасмурная погода и дожди. Ветер с порывами до 20 м/с. Температура — +12…+14 градусов.

Медицинский тип погоды третий, неблагоприятный.

LSM