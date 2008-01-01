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ЛРЗ может и готов выпускать трамваи Наталия Петрова
26 сентября
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Вы будете сегодня слегка разочарованы, неожиданно найдя в себе то, что долго и безуспешно искали в других. Обращайтесь с найденным бережно и с любовью, это одно из лучших ваших качеств.
Источник: ignio.com
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Расписание движения транспорта в Даугавпилсе
Новости Латвия | 26 сентября 2018 | 10:38
Среда, 26 сентября: пасмурно и дождливо
Обширный циклон принес в Латвию облачную и дождливую погоду. Местами ливни будут затяжными и сильными.
Ветер западный, юго-западный, умеренно-сильный, с порывами до 17-22 м/с, а на побережье — до 25-27 м/с. Максимальная температура воздуха — +11…+15 градусов, на юго-востоке — +9…+11 градусов.
В Риге ожидается пасмурная погода и дожди. Ветер с порывами до 20 м/с. Температура — +12…+14 градусов.
Медицинский тип погоды третий, неблагоприятный.
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