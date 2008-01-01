Вторник, 25 сентября: продолжает холодать

Новости Латвия | 25 сентября 2018 | 07:22

Пресс-фото Пресс-фото

Днём атмосферное давление повысится, ожидается переменная облачность. На западе и в центральных районах - временами дожди, возможны грозы.

Ветер северо-западный, западный, сильный, с порывами до 15-18 м/с, на побережье до 20 м/с.

Максимальная температура воздуха +9…+13 градусов.

В Риге ожидается переменная облачность и временами дождь, с утра возможна гроза. Сохранится сильный, порывистый ветер. Температура +11…+13 градусов.

LSM