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25 сентября
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Новости Латвия | 25 сентября 2018 | 07:22
Вторник, 25 сентября: продолжает холодать
Днём атмосферное давление повысится, ожидается переменная облачность. На западе и в центральных районах - временами дожди, возможны грозы.
Ветер северо-западный, западный, сильный, с порывами до 15-18 м/с, на побережье до 20 м/с.
Максимальная температура воздуха +9…+13 градусов.
В Риге ожидается переменная облачность и временами дождь, с утра возможна гроза. Сохранится сильный, порывистый ветер. Температура +11…+13 градусов.
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