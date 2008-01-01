Ирина Савельева признана лучшим хореографом фестиваля «Белая Вежа»

Новости Культура | 24 сентября 2018 | 22:18

Пресс-фото Пресс-фото

13 сентября труппа Даугавпилсского театра со спектаклем «Казанова. Генриетта. Венеция» впервые приняла участие в международном фестивале «Белая Вежа» в Бресте. В этом году в программе фестиваля было 25 коллективов, они показали 28 спектаклей. В последний день фестиваля, 16 сентября, были названы лауреаты, среди которых особо отметили хореографа Даугавпилсского театра Ирину Савельеву. Она получила награду «Лучший хореограф» за хореографию спектакля «Казанова. Генриетта. Венеция».

«Казанову. Генриетту. Венецию» принимали восторженно, после завершения спектакля зрители провожали труппу Даугавпилсского театра 15-минутными аплодисментами стоя. Наташа Пармон в своей рецензии пишет: «Публика долго не отпускала актеров, бурно аплодировала. Спектакль ее буквально околдовал. Даугавпилсский театр знает секрет, как покорить сердца зрителей». Другая зрительница в своем Инстаграме (linaria33) отмечает: «Зал смотрел спектакль на одном дыхании, в конце встал и аплодировал 15 минут. Если честно, это лучшее из того, что я когда-либо видела на фестивале «Белая Вежа».

Хореограф и автор идеи спектакля «Казанова. Генриетта. Венеция» Ирина Савельева говорит, что белорусский зритель очень открыт и не сдерживает своих эмоций после окончания спектакля, поэтому видеть столь теплый прием – большая радость: «Я никогда не создаю постановки для конкретных зрителей, я в первую очередь опираюсь на свои ощущения. И очень приятно, что я нахожу такое понимание у зарубежной публики. Белорусы – очень внимательные зрители, иногда весь спектакль проходит в пугающей тишине, но потом зрители вскакивают и аплодируют стоя. Когда слушаешь зрительские отзывы, то понимаешь, что публика тщательно анализирует увиденное и делает такие выводы, о которых я даже не задумывалась, работая над спектаклем».

На вопрос, чем Ирина Савельева особо гордится после этого фестиваля, она ответила так: «Я горжусь, что спектакль растет и развивается, он всякий раз новый; но самая моя большая гордость неизменна – это мой коллектив».

Танцевальная труппа Даугавпилсского театра под руководством Ирины Савельевой существует с 2013 года, ее состав практически не изменился с момента основания. Спектакль «Казанова. Генриетта. Венеция» стал первым экспериментом такого рода в Даугавпилсском театре и послужил прочной основой для дальнейших танцевальных спектаклей, которые в данный момент являются неотъемлемой частью театрального репертуара.



Даугавпилсский театр