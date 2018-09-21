Госдума РФ ратифицировала документ о финансировании Латгалии и Видземе

Новости Общество | 24 сентября 2018 | 22:05

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Государственная дума Российской Федерации ратифицировала соглашение о финансировании и реализации программы приграничного сотрудничества «Россия — Латвия» на период 2014–2020 годов.

Соглашение было подписано в Москве 29 декабря 2016 года.

Программа направлена на решение общих вызовов приграничных территорий посредством реализации совместных проектов в регионах Латвии — Латгали и Видземе, говорится в пояснительной записке документа. Также планируется организовывать проекты в Санкт- Петербурге, Ленинградской и Псковской областях.

Соглашением определяются размеры финансовых взносов, порядок перечисления средств и условия приостановления сторонами платежей.

Также определены основы налогового и таможенного регулирования, согласно которому применяется режим наибольшего благоприятствования (РНБ) в соответствии с законодательством каждой из стран.

Кроме того, документом устанавливается порядок раскрытия информации и передачи персональных данных участвующих в программе физических лиц в базы данных органов управления программой и по обоснованному требованию — в контрольные органы ЕС.

Предварительная оценка проектных предложений позволяет сделать вывод о том, что финансовое участие Российской Федерации в программе будет способствовать достижению целей стратегии социально-экономического развития Северо-Западного федерального округа на период до 2020 года, отмечается в финансово-экономическом обосновании законопроекта.

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