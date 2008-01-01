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Новости Латвия | 24 сентября 2018 | 21:36

Синоптики предупреждают о буре в середине недели

stihi.ru

В среду, 26 сентября, и в ночь на четверг в Латвии ожидаются сильнейшие дожди и порывы ветра за последние недели или даже месяцы, прогнозируют синоптики Латвийского центра окружающей среды, геологии и метеорологии и европейских метеослужб.

Температура воздуха по ночам местами приблизится к нулю градусов, во многих районах ожидаются заморозки.

В среду, начиная с западных районов страны, увеличится облачность, и на всей территории страны начнутся дожди, которые продолжатся и в ночь на четверг. Самые существенные осадки ожидаются в Курземе и Видземе, местами в Видземе количество осадков может составить 20 мм.

В среду заметно усилится юго-западный ветер, в прибрежных районах ожидается буря. На большей части территории страны скорость порывов ветра составит 15-20 м/с, на западном побережье Курземе - до 28 м/с, на побережье северного Видземе - до 25 м/с.

Согласно текущему прогнозу ветер стихнет только в ночь на четверг. Температура воздуха в середине недели может составить +12..+16 градусов.

В пятницу, территорию Латвии, возможно, будет пересекать другой циклон, который принесет ветер и дожди. В конце недели по ночам температура воздуха может опускаться до ноля градусов, днем воздух прогреется до +9..+14 градусов.

TVnet.lv

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