Папа Римский призвал латвийцев «прикоснуться к страданиям других»

Новости Латвия | 24 сентября 2018 | 21:22

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Визит Папы Римского в Латвию выдался насыщенным. За 10 часов он успел выступить с речью в Рижском замке, встретиться с президентом Раймондом Вейонисом и другими высокопоставленными чиновниками, провести экуменическое богослужение в Домском соборе, побеседовать с пожилыми людьми в церкви Св. Иакова и отправиться на вертолете в Аглону, чтобы отслужить Святую Мессу.

Выступая в Рижском замке, понтифик отметил, что искренне рад впервые посетить Латвию и Ригу, которая прошла через серьезные социальные, политические и духовные испытания, но тем не менее стала одним из главных культурных, политических и портовых центров региона.

Папа Франциск подчеркнул, что столетие независимости — важное событие для всего общества. «Вы хорошо осознаете цену свободы, которую вам приходилось отвоевывать снова и снова. Это свобода, которую вы обрели благодаря своим корням, которые находятся на небесах», — сказал глава католической церкви, процитировав слова писательницы Зенты Маурини.

Как отметил Франциск, он рад, что корни латвийской земли связаны с католической церковью, которая тесно сотрудничает с другими христианскими церквями, таким образом подтверждая, что единство возможно.

Проводя богослужение в Домском соборе, Папа Римский призвал людей приходить сюда не только как в туристический объект, а как в место, чтобы обратить взгляд и сердце к небу. Понтифик предостерег, что всю христианскую традицию может постичь судьба редуцирования только до ее прошлого и заключения в церковных стенах. «Но наша вера не предназначена для того, чтобы ее скрывать — она должна быть видна во всех сферах жизни общества», — сказал Франциск.

Он также отметил, что это «непростые времена» для многих христиан, которые сегодня становятся жертвами гонений из-за своей веры. «Времена, которые мы переживаем, трудны и сложны. Многим кажется, что христиане все меньше и меньше способны на что-то влиять, потому что распространяется секуляризм и индивидуализм.

Однако мы должны этому противостоять, мы не должны допускать, чтобы нас победил страх. Если Христос счел нас достойными, чтобы жить в это время, в этот час — единственный час, который у нас есть — мы не можем позволить страху одолеть нас или позволить времени пройти мимо нас, не проживая его полностью».

Выступая в Аглоне, Папа Римский вспомнил два эпизода из Евангелии от Иоанна, где пересекаются пути Иисуса и Марии. Один из них — эпизод у подножья креста, на котором распят Христос. «Стоять там нелегко, но она этого не пытается избежать и ни в коем случае не малодушна. Она стоит твердо у подножия креста, показывая, что ничто и никто не сможет заставить покинуть ее это место. Этим Мария демонстрирует в первую очередь то, что она рядом с теми, кто страдает, рядом с теми, от кого бежит весь мир, с теми, кого судят, осуждают и ссылают

Нужно, чтобы те, кто испытывает боль, чувствовали, что мы рядом с ними, что мы на их стороне, при этом постоянно. Все отвергнутые обществом могут ощутить эту сострадательную близость нашей Матери, ведь в каждом, кто страдает, по-прежнему присутствуют открытые раны ее сына Иисуса.

Этому она научилась, стоя у креста. Я тоже призываю вас прикоснуться к страданиям других. Идите навстречу людям, чтобы утешать и быть рядом с ними. Не бойтесь почувствовать силу нежности, не бойтесь, помогая другим, усложнить свою жизнь. И так же, как Мария, будьте стойкими, твердо стойте на ногах, отважно и с Богом в сердце помогая подняться тем, что упал, вознося смиренных, помогая положить конец любым угнетениям, которые заставляют людей жить, словно они распяты», — подчеркнул понтифик.

LSM