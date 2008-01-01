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Новости Культура | 24 сентября 2018 | 21:19

В Даугавпилсе встретились «Два Шагала»

LSM

В Арт-центре имени Марка Ротко открылась выставка, объединяющая творчество двух художников — прославленного классика Марка Шагала и современного живописца Йонаса Даниляускаса. «Два Шагала» — так назвал экспозицию ее куратор, художник и заместитель директора Арт-центра Марис Чачка.

— Идея принадлежит Марису, мы недавно познакомились с ним на одном из литовских пленэров, — рассказал Rus.Lsm.lv Й. Даниляускас. — Он увидел сходство моих картин с работами Шагала. Шагал, безусловно, — важный для меня художник, мне близки его дух и пластика, хотя я, конечно же, ему не подражаю и тем более не копирую. Важен еще тот факт, что мои преподаватели учились во Франции, вообще литовская живопись очень тесно связана с французской школой.

Мне очень нравится ваш Арт-центр, мы по-хорошему вам завидуем и мечтаем создать в Каунасе что-то подобное.

Сходство, действительно, есть: в цветовой гамме, изгибах тел, мудрости замечать красоту в простых вещах, какой-то наивности и вместе с тем первозданной стихийной мощи. Замечать схожесть очень интересно, тем более, что, по замыслу куратора выставки, картины Даниляускаса и графические работы, преимущественно цветные литографии, Шагала размещены не в отдельных залах, а вперемешку.

Это уже третья выставка Шагала в Даугавпилсе из фондов витебского музея Марка Шагала. Первая — «Марк Шагал и художники европейского авангарда» — была в 2014 году; вторая — почти 100 офортов, иллюстрирующих поэму Гоголя «Мертвые души» — в 2016-м. Теперь же из Витебска приехала графика на библейскую тему. «Всё, что у них есть, они уже нам показали», — с улыбкой констатировал директор Арт-центра Алексей Бурунов.

В Витебске живописи Шагала нет, только разные виды графики. Кстати, весной делегация Арт-центра побывала в С.-Петербурге — на переговорах в Государственном Русском музее речь шла в том числе и о том, чтобы выставить одну из живописных работ Шагала из коллекции Русского музея в Даугавпилсе.

Выставка «Два Шагала» открыта до 4 ноября.

LSM

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