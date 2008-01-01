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Сегодня вам может оказаться непросто справиться с собственным воображением. Когда оно разыграется особенно сильно, вы можете выкинуть весьма неожиданный фортель, так что будьте по возможности сдержанны.

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Новости Латвия | 23 сентября 2018 | 19:07

В Латвии началась астрономическая осень

LSM

В Латвии, как и во многих других регионах северного полушария, наступила астрономическая осень.

В воскресенье в 4.54 по латвийскому времени наступило осеннее равноденствие, когда длительность дня и ночи примерно одинаковы. После этого день начнет сокращаться — примерно на 4 минуты и 46 секунд ежесуточно.

Метеорологическая осень наступает, когда среднесуточная температура воздуха не менее пяти дней подряд держится ниже +15 градусов.

Астрономическая осень продлится до 21 декабря.

LSM

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