Точка зрения
Благодаря "группам смерти" в подростковой среде во ... Виктор Ёлкин
ЛРЗ может и готов выпускать трамваи Наталия Петрова
23 сентября
День осеннего равноденствия
Именины:
Ванда, Венеранда, Вения / Андрей, Павел, Пётр
Гороскоп на день
Стрелец
23 ноября
- 21 декабря
Будьте внимательны, сегодня вам представится весьма удобная возможность несколько улучшить свое положение. Но ее надо заметить, сама в руки не дастся.
Источник: ignio.com
- Ночь
- 9 .. 11 C
- Утро
- 10 .. 12 C
- День
- 13 .. 15 C
- Вечер
- 10 .. 12 C
- Ветер
- 4 .. 6 м/с
Источник: gismeteo.ru
|EUR
|0.7028
|USD
|1.1759 ()
|GBP
|0.894 ()
|LTL
|0 ()
|RUB
|78.5108 ()
|BYR
|0.0543 (1000)
|UAH
|0.0623
Источник: Банк Латвии
Опрос
6 октября состоятся выборы 13-го Сейма. Вы планируете голосовать?
Популярные статьи
Зато нас по головке погладят!
С нашими политиками, рулящими государством Латвия, не соскучишься. Что ни день — то какой-нибудь ане ... {230}
2. Скажите любимым самые красивые слова о любви!
3. Аэропорт ждет частных инвестиций
4. Заявление сотрудников Латвийского комитета по борьбе с тоталитарными сектами о возможной деятельности "групп смерти" в Латвии {6}
5. Наталия Петрова: «ЛРЗ может и готов выпускать трамваи» {2}
6. Ландыши можно рвать: их вычеркнули из Красной книги {1}
7. Поляки установили памятник жертвам сталинского режима
8. Список «За Альтернативу» в Латгалии возглавляет рижанин
9. Автобусы и трамваи {175}
10. Правила Кабинета Министров № 384: локальная канализация должна быть герметичной {1}
Расписание движения транспорта в Даугавпилсе
Новости Культура | 23 сентября 2018 | 19:05
В Даугавпилсе представили книгу и открыли выставку в честь Силвы Линарте
В Арт-центре имени Марка Ротко состоялась презентация книги «Силва Линарте. Истории жизни художников, родившихся в Латгалии». В память о замечательной художнице и педагоге, ушедшей из жизни в июле нынешнего года, также открылась выставка «Пейзажи души».
«Это вторая книга в серии «Истории жизни художников, родившихся в Латгалии», первая посвящалась выдающемуся керамику Петерису Мартинсонсу (1931 – 2013), — рассказала Rus.lsm.lv Зане Мелане, составитель сборника и главный хранитель коллекций Арт-центра. —
Силва читала книгу о Мартинсонсе и говорила мне, что, читая, слышит его рассказ, его голос. Мне очень хочется, чтобы теперь услышали Силву…
Она часто повторяла: «Вокруг меня — только хорошие люди». Я же всегда думала – хорошие люди собираются вокруг хорошего человека»
В основе книги — два обширных интервью с С. Линарте (более четырех с половиной часов аудиозаписи), данных ею З. Мелане в феврале и марте 2017 года. Это рассказ о жизни, снабженный комментариями, щедро иллюстрированный репродукциями картин и фотографиями из семейных альбомов.
Впервые рассказы художницы были записаны еще в 2009 году Центром устной истории Даугавпилсского университета по просьбе французских историков, собиравших свидетельства жертв сталинизма в разных странах.
Впрочем, к Силве Линарте не подходит слово «жертва», несмотря на страшное детство в Сибири. Внутренняя сила, достоинство, благородство и изящество — вот стержень ее личности, о чем говорили пришедшие на презентацию книги многочисленные представители творческой интеллигенции. А профессор Даугавпилсского университета Хенрик Сомс подчеркнул:
«Нынешний год для всех особенный — это год столетия Латвии. Но для меня это в первую очередь год моей землячки Силвы Линарте: высокая награда в мае, затем уход в июле и вот сейчас эта книга…»
Небольшая ретроспективная выставка С. Линарте «Пейзажи души» из фондов Арт-центра неслучайно размещена в медитативной «Комнате тишины», находящейся рядом с залом оригиналов Марка Ротко. Параллельно в Арт-центре начала работу экспозиция художественного текстиля «Похожие коды», авторы работ — сестры-близнецы, дочери Силвы Линарте Илона Линарте-Ружа и Даце Пудане, состоявшиеся художницы и педагоги.
Все названные экспозиции доступны до 4 ноября.
Добавить комментарий