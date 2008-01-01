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Новости Культура | 23 сентября 2018 | 19:05

В Даугавпилсе представили книгу и открыли выставку в честь Силвы Линарте

Пресс-фото

В Арт-центре имени Марка Ротко состоялась презентация книги «Силва Линарте. Истории жизни художников, родившихся в Латгалии». В память о замечательной художнице и педагоге, ушедшей из жизни в июле нынешнего года, также открылась выставка «Пейзажи души».

«Это вторая книга в серии «Истории жизни художников, родившихся в Латгалии», первая посвящалась выдающемуся керамику Петерису Мартинсонсу (1931 – 2013), — рассказала Rus.lsm.lv Зане Мелане, составитель сборника и главный хранитель коллекций Арт-центра. —

Силва читала книгу о Мартинсонсе и говорила мне, что, читая, слышит его рассказ, его голос. Мне очень хочется, чтобы теперь услышали Силву…

Она часто повторяла: «Вокруг меня — только хорошие люди». Я же всегда думала – хорошие люди собираются вокруг хорошего человека»

В основе книги — два обширных интервью с С. Линарте (более четырех с половиной часов аудиозаписи), данных ею З. Мелане в феврале и марте 2017 года. Это рассказ о жизни, снабженный комментариями, щедро иллюстрированный репродукциями картин и фотографиями из семейных альбомов.

Впервые рассказы художницы были записаны еще в 2009 году Центром устной истории Даугавпилсского университета по просьбе французских историков, собиравших свидетельства жертв сталинизма в разных странах.

Впрочем, к Силве Линарте не подходит слово «жертва», несмотря на страшное детство в Сибири. Внутренняя сила, достоинство, благородство и изящество — вот стержень ее личности, о чем говорили пришедшие на презентацию книги многочисленные представители творческой интеллигенции. А профессор Даугавпилсского университета Хенрик Сомс подчеркнул:

«Нынешний год для всех особенный — это год столетия Латвии. Но для меня это в первую очередь год моей землячки Силвы Линарте: высокая награда в мае, затем уход в июле и вот сейчас эта книга…»

Небольшая ретроспективная выставка С. Линарте «Пейзажи души» из фондов Арт-центра неслучайно размещена в медитативной «Комнате тишины», находящейся рядом с залом оригиналов Марка Ротко. Параллельно в Арт-центре начала работу экспозиция художественного текстиля «Похожие коды», авторы работ — сестры-близнецы, дочери Силвы Линарте Илона Линарте-Ружа и Даце Пудане, состоявшиеся художницы и педагоги.

Все названные экспозиции доступны до 4 ноября.

LSM

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