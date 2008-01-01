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Новости Происшествия | 22 сентября 2018 | 23:21

В Лудзенском крае пропал без вести мужчина

LRPP

Госполиция ищет Владимира Муйжниекса 1946 г.р., которого в последний раз видели 17 сентября в поселке Вецслабада Истренской волости Лудзенского края. Его местонахождение сейчас неизвестно.

Приметы: среднего телосложения, рост около 179 см. короткие седые волосы.

Был одет в черную куртку с красными полосками на рукавах.

Всех, у кого есть информация о местонахождении этого человека, просят звонить в полицию по телефонам 28744123; 654 03302; 110.

Delfi

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