В Арт-центре имени М.Ротко художники вместе писали будущее

Новости Культура | 22 сентября 2018 | 23:12

Пресс-фото Пресс-фото

«Мы вместе пишем свое будущее» — такой была тема очередного, четырнадцатого по счету, международного симпозиума живописи, посвященного памяти выдающегося представителя абстрактного экспрессионизма, уроженца Даугавпилса Марка Ротко.

Первоначально эти сентябрьские встречи художников назывались пленэрами Марка Ротко, затем появилось обозначение «резиденция», позже организаторы, стремясь к единству терминологии, назвали их симпозиумами (в Арт-центре также ежегодно проходят симпозиумы скульптуры, графики, текстиля и др. — Rus.lsm.lv).

В течение двух недель 10 художников из 7 стран — США, Ирландии, Нидерландов, Польши, Германии, Венгрии и Латвии — жили и работали в Даугавпилсе, вдохновлялись родиной Марка Ротко, знакомились с достопримечательностями Латгалии. Латвию представляли Инга Брувере (Рига) и Агра Ритиня (Резекне).

«Для меня большая честь участвовать в таком симпозиуме, работать в интернациональной команде, — рассказала Rus.lsm.lv А. Ритиня. — Мы много общались на разные темы. Хочу подчеркнуть: у меня большой опыт участия в разных симпозиумах и пленэрах, но тут особое место, тут рядом оригиналы Марка Ротко, что само по себе вдохновляет. Ротко для меня очень важный художник, он просто бомба, взорвавшая мою жизнь много лет назад, когда я училась живописи. Его цветовые поля вошли в творчество очень многих художников: у кого-то это произошло осознанно, а у кого-то — почти бессознательно. Мне близка идея, когда цвет замещает предмет, это очень эмоционально и важно. И Даугавпилсская крепость очень живописна, в крепости живут краски Ротко и композиционные ходы его картин, я их вижу».

Симпозиум завершился совместной творческой акцией художников и юных воспитанников Даугавпилсской средней школы дизайна и искусств Saules skola и открытием выставки.

С выставкой можно ознакомиться в Арт-центре имени Марка Ротко до 4 ноября. Дальше экспозиция будет странствовать: Рига — Вильнюс — Минск — Брюссель — таков маршрут, поддержанныйЕС в рамках программы трансграничного сотрудничества «Латвия — Литва — Беларусь».

LSM