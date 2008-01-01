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Расписание движения транспорта в Даугавпилсе
Новости Культура | 21 сентября 2018 | 22:14
Белорусский “Лянок” закружил Миорский фестиваль
16 сентября 2018 года в г.Миоры Витебской области (Беларусь) на фестивале “Журавли и клюква Миорского края” с часовой концертной программой выступил танцевальный ансамбль “Лянок” и солисты Даугавпилсского Центра белорусской культуры (ЦБК).
Поездки на Миорский фестиваль стали традиционными и ежегодными, и осуществляются в рамках подписанного соглашения о сотрудничестве между отделом идеологической работы, культуры и по делам молодежи Миорского райисполкома и Центром белорусской культуры. Нас связывают давние партнерские и дружеские отношения, благодаря чему разные творческие коллективы ЦБК побывали в этом прекрасном краю “журавин (клюквы) и журавлей”.
Представительную даугавпилсскую делегацию встречали Журавль и Журавинка. В Миорах везде витало веселое праздничное настроение, горожане и гости города спешили на полуостров, где и проходили праздничные гульянья. В течении часа даугавпилсские белорусы радовали всех танцами, песнями, шутками. Танцевальный коллектив “Лянок” (худ.рук. Марина Медунецкая) народными задорными “Лявонихай” и “Полькой белорусской” так завел зрителей, что многие пускались в пляс. Они же познакомили зрителей с латышскими и латгальскими танцами. Молодежный танцевальный дуэт в составе Людмилы Малыгиной и Валерия Медунецкого представил бальные танцы - “Венский вальс” и “Беларусь”.
Очень органично в программу концерта влились белорусские, латышские и русские песни в исполнении солистов Юлии Хмельницкой и Виталия Михайловского. Ведущая программы Галина Сонтоцкая стихами, шуточными подводками умело объединила танцевальные и песенные номера в интересную часовую концертную программу, которую зрители принимали щедрыми аплодисментами.
А потом делегацию из Даугавпилса ждало много интересных событий. Тут были и белорусские дворики с выставкой-продажей изделий из соломки и керамики, поделок из дерева, угощения из национальных блюд и, конечно же, клюквы как основы фестиваля. Особенно запал в душу макет прялки в миниатюре. Так и хотелось покрутить колесо и выпрясть тоненькую нить, как это делали наши матери и бабушки.
А еще была незабываемая экскурсия в республиканский ландшафтный заказник “Ельня”. Ельня – это более 25 гектаров природы, баланс которой почти не тревожили люди, это дикое, древнее место, созданное для того, чтобы про него писали легенды и сказки, ведь ему около 9000 лет. Это самое большое верховое болото в Беларуси и пятое по величине в Европе! Ельня смотрит путешественнику прямо в сердце 118 озерами и дает приют для 130 видов птиц, в том числе для таких редких, как чернозобая гагара, орлан-белохвост и черный аист. А еще Ельня – это до 6000 серых журавлей, которые кормятся здесь перед каждым сезоном миграции. Самое большое озеро здесь – Ельня, больше 5 квадратных километров. Неудивительно, что она вызывает неподдельный интерес ученых, орнитологов, фотографов и туристов.
Наши путешественники смогли не только пройти по специально построенной вглубь болота тропе и полюбоваться завораживающими природными красотами, но самые покладистые даже успели собрать по несколько литров бесценно полезной ягоды – клюквы. Поездка удалась на славу. Можете себе представить, некоторые артисты сейчас живут с мечтой... о болоте!
До новых встреч, заповедный Миорский край!
Центр белорусской культуры
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