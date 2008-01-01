В октябре в Даугавпилсском театре пройдут гастроли белорусских театров

Новости Культура | 21 сентября 2018 | 21:46

В октябре в Даугавпилсском театре будут гастролировать два театра из Беларуси, они предложат вниманию зрителей три ярких спектакля. Гостями Даугавпилса станут театр Геннадия Гладкова «Территория мюзикла» с мюзиклом «Обыкновенное чудо» и Могилевский драматический театр, он приедет в Даугавпилс впервые. Могилевский театр совсем недавно в рамках международного фестиваля M.@rt. Kontakt – 2018 тепло принимал спектакль Даугавпилсского театра «Близость» и теперь покажет даугавпилсским зрителям детскую постановку «По щучьему велению» и комедию для взрослых «Романтики».

Мюзикл «Обыкновенное чудо» можно будет посмотреть 12 октября, начало в 18:30. Режиссер Анастасия Гриненко отмечает, что хотела рассказать эту сказку современным языком, оживить ее не только для поклонников одноименных пьесы Евгения Шварца и фильма Марка Захарова, но и для современной молодежи. В визуальном оформлении мюзикла использованы элементы стимпанка – современного направления в разных видах искусства. Герои спектакля – молодые люди, впервые встретившиеся с любовью; при помощи любви они познают окружающий мир, и фантастические образы в стиле стимпанка идеально отражают и чувства влюбленных, и восприятие жизни другими персонажами, любовью не охваченными.

13 октября в 12:00 самых маленьких зрителей ждет постановка русской народной сказки «По щучьему велению» в исполнении актеров Могилевского драматического театра. Спектакль рассказывает о приключениях доброго и честного Емели, которому посчастливилось в один прекрасный день поймать волшебную щуку, пообещавшую исполнять все его желания. Творческая команда спектакля обещает: яркое и веселое представление понравится не только детям, но и их родителям.

Вечером 13 октября (начало в 19:00) Могилевский драматический театр покажет комедию «Романтики», в основе которой лежит пьеса французского поэта и драматурга Эдмона Ростана. Сюжет пьесы пародирует трагедию Шекспира «Ромео и Джульетта». Страстью охвачены юноша Персине и девушка Сильвета, принадлежащие к двум враждующим родам. Молодые люди начитались романтической литературы и мечтают об опасностях и приключениях. Но вскоре выясняется, что вражда между их родовыми кланами … ненастоящая… Когда влюбленные узнают об обмане, что случится с их чувствами? Они станут еще сильнее или же наступит разочарование? Ответ на этот вопрос вы узнаете, если придете посмотреть комедию. Вас ждет много живой музыки, она усилит атмосферу молодости, любви и романтического безумия.



Билеты - в кассе Даугавпилсского театра (телефон для справок 65426520), в кассах Biļešu paradīze и в интернете на www.bilesuparadize.lv.



Даугавпилсский театр