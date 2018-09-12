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Новости Общество | 21 сентября 2018 | 21:43

Ушли в мир иной...

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С 12 по 18 сентября 2018 года в Даугавпилсском загсе было выдано 12 справок о смерти.

В мир иной ушли:
Abare Veronika (18.09.2018 - 01.05.1930)
Ciganovs Nikolajs (17.09.2018 - 01.02.1953)
Dmitrijevs Aleksejs (12.09.2018 - 13.05.1944)
Ivanovs Maksims (12.09.2018 - 09.12.1931)
Karpova Irina (16.09.2018 - 02.10.1936)
Petuškovs Viktors (17.09.2018 - 01.06.1940)
Rapša Franciška (14.09.2018 - 11.02.1932)
Ruhmane Lūcija (16.09.2018 - 21.12.1925)
Rumjanceva Anna (16.09.2018 - 22.09.1933)
Semjonovs Aleksandrs (15.09.2018 - 18.07.1945)
Tolstova Valentīna (12.09.2018 - 19.02.1938)
Vingris Ilmārs (17.09.2018 - 06.05.1966).
 

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