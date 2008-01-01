В субботу - резкий скачок из лета в промозглую осень

Новости Латвия | 21 сентября 2018 | 21:23

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В выходные погода резко изменится. В ночь на субботу под влиянием южного края циклона Латвию пересечет холодный атмосферный фронт, который принесет кратковременные дожди. Днем воздух прогреется только до +14+16 градусов. Будет дуть порывистый ветер, скорость которого на территории страны может достичь 15-17 м/сек, а на морском побережье - даже до 20-21 м/сек.

В воскресенье ветер ослабеет, небольшой дождь ожидается лишь в отдельных районах страны; ночью температура воздуха понизится до +6+12 градусов, а днем повысится только до +12+15 градусов.

В начале новой недели к Латвии приблизится и, возможно пересечет активный циклон, который в понедельник принесет на всю ьерриторию страны затяжные дожди, умеренный ветер северных направлений и похолодание до +9+12 градусов. А во вторник ветер в порывах может усилиться до 18-20 м/сек, на побережье - до 23 м/сек, местами пройдет дождь.

В середине недели осадков станет меньше, но ночью воздух будет остывать до +5+8 градусов и местами возможны заморозки. Дневная температура воздуха не превысит +15 градусов.

TVnet.lv