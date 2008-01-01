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Новости Общество | 21 сентября 2018 | 21:18

За последние 18 лет Резекне покинули 15% жителей, Даугавпилс - 8%

rezekne.lv

В период с 2000 по 2018 год около 15% жителей Резекне переехали на жительство в другие регионы Латвии, свидетельствуют данные Центрального статистического управления о внутренней миграции.

Численность населения города в 2000 году составляла 38 977 человек, а в начале этого года - 28 154 человека. 6021 житель Резекне, или 15% населения города в 2000 году за прошедшие 18 лет переехали на жительство в других регионах страны. Почти половина переехала в Резекненский край - 2425 человек.

В свою очередь в Резекне из других регионов Латвии переехали 4242 человека, в основном жители Резекненского края.

Самый крупный город Латгале Даугавпилс за это время покинули, перебравшись в другие места, 8% из 115 888 жителей города в 2000 году - в целом 9696 человек. Большинство из них переехали в Ригу, Даугавпилсский и Краславский края.

В Даугавпилс за 18 лет переехали на жительство 3388 человек, которые до этого проживали в других местах Латвии.

TVnet.lv

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