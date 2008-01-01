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Новости Общество | 21 сентября 2018 | 20:56

Визит папы римского: в Аглону и обратно пустят шесть поездов

Пресс-фото

В связи с визитом папы римского Франциска Pasažieru vilciens в понедельник, 24 сентября, вводит шесть рейсов поездов из Риги в Аглону и обратно, сообщили на предприятии, сообщает ЛЕТА.

Pasažieru vilciens призывает пассажиров заранее покупать билеты, так как количество мест в поездах ограничено. Билеты в поезда будут продаваться только на сидячие места.

Из Риги 24 сентября поезда будут отходить в 06.47, 7.40 и 9.02 с прибытием в Аглону в 10.50, 11.55 и 12.51.

Из Аглоны поезда отправятся обратно в 20.30, 21.30 и 22.30, а в Ригу прибудут в 00.13, 1.10 и 2.02.

Для удобства пассажиров расписание поездов согласовано с отбытием бесплатных автобусов от и до железнодорожной станции в Аглоне, а в Риге после прибытия поездов из Аглоны ночью введены дополнительные рейсы общественного транспорта.

Делфи

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