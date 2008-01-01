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Новости Общество | 21 сентября 2018 | 13:35

Начался V Международный Восточно-Балтийский бизнес-форум в Даугавпилсе

К участию в форуме зарегистрировалось 280 человек. Интерес проявили 93 предпринимателя из Даугавпилса, 36 предпринимателей из других городов Латвии, предприниматели из Эстонии, России, Беларуси. Заявки на участие в форуме подали специалисты самоуправлений, дипломаты, представители Латвийских госструктур, а так же гости из Литвы, Турции, Польши и Грузии.

В этом году цель форума – способствовать сотрудничеству между латвийскими и зарубежными предприятиями, знакомя участников с возможностями и преимуществами предпринимательской деятельности в Даугавпилсе и регионе посредством дискуссии между участниками форума на такие темы как экспорт, инвестиционная среда и человеческие ресурсы.

В программе Международного Восточно-Балтийского бизнес-форума 20 сентября предусмотрено посещение местных предприятий, а 21 сентября пройдет контактная биржа, панельная дискуссия экспертов с привлечением участников и неформальная дискуссия молодых предпринимателей.

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