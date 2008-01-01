Автобусный парк города Даугавпилс приобрел семь автобусов Mercedes–Benz Sprinter

Новости Общество | 21 сентября 2018 | 13:30

Один из самых больших региональных пассажирских перевозчиков в Латвии SIA DAUGAVPILS AUTOBUSU PARKS приобрел семь новых автобусов Mercedes–Benz Sprinter 516 CDI. Новые автобусы отправятся в путь уже в этом месяце, обслуживая маршруты регионального значения и, в случае необходимости, выполняя коммерческие перевозки.

«Мы довольны успешным сотрудничеством с одним из ведущих пассажирских перевозчиков в Латвии. Следует подчеркнуть, что Domenikss не первый раз продает автобусы Mercedes–Benz Sprinter предприятию Daugavpils autobusu parks. Новые автобусы отличаются повышенным комфортом как для водителя, так и для пассажиров. Мы надеемся на продолжение успешного сотрудничества и в будущем,» подчеркнул руководитель оптовой торговли и маркетинга микроавтобусов Domenikss Виталий Рочанс.

«Mercedes-Benz говорит о качестве и безопасности, а эти ценности для нас важны. Учитывая прошлый опыт сотрудничества с Domenikss и использование автобусов Mercedes-Benz Sprinter в нашем автобусном парке, мы уверены, что семь новых автобусов будут качественными и комфортными. Планируется, что новые автобусы будут курсировать по маршрутам в краях Даугавпилса, Краславы, Илуксте и Дагды – удобно будет и водителю, и пассажирам благодаря автоматической функции называния остановки, кондиционерам, индивидуальному освещению, удобными сидениями и другими функциями,» подчеркнул член правления SIA Daugavpils autobusu parks Сергей Михайловс.

В новых автобусах Mercedes–Benz Sprinter 22 места из которых 19 сидячих и 3 стоячих. Автобусы производились с применением современных технологий, что позволяет облегчить посадку и перевозку людей с функциональными нарушениями. Также автобусы оборудованы раздельными кондиционерами и дополнительными обогревателями для водителя и в салоне, гарантируя комфорт и зимой, и летом. Двигатели автобусов соответствуют строгим требованиям стандарта EURO6. Они не только безопасны для окружающей среды, но и экономичны. Mercedes–Benz Sprinter отлично подходят для перевозки пассажиров как на городских, так и междугородных маршрутах.

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