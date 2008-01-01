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Новости Спорт | 21 сентября 2018 | 13:26

В Даугавпилсе проходит Европейская неделя мобильности

19 сентября в Даугавпилсе прошёл День без авто. Необычная акция ознаменовала Европейскую неделю мобильности, цель которой разнообразить виды передвижения, чтобы снизить дорожные пробки и улучшить экологическую ситуацию.

В этом году неделя мобильности, в которй Даугавпилс принимает участие вот уже несколько лет, посвящена теме мультимодальности, то есть комбинациям нескольких видов передвижения, так, чтобы быстро и дружественно среде попасть в место назначения. То, насколько даугавпилчане включились в акцию, было заметно утром по количеству велосипедистов на городских улицах.
Мероприятия продолжились у Даугавпилсского Университета, где с 10 до 13 часов каждый желающий мог попробовать свои силы в мини футболе, силовых упражнениях, проехать по одной из городских улиц на передвижном кресле или электромобиле, а также почитать в импровизированном уличном читальном зале Латгальской центральной библиотеки. Настоящим сюрпризом стала утренняя зарядка вместе с STOP TIME DANCE STUDIO, полицейскими Котом и Бобром. Порадовали своим выступлением и ZUMBA с Натальей Крыжановской. Весь день можно было полакмиться особым кофе от Нарвессен.

В субботу, 22 сентября, Неделя мобильности перенесётся в велопарк на Эспланаде, где будут мероприятия как для больших, так и для взрослых.

Организаторы благодарят за поддержку Латгальскую центральную библиотеку, Гос полицию, STOP TIME DANCE STUDIO, ZUMBA с тренером Натальей Крыжановской, Даугавпилсский Университет, Нарвессен, Даугавпилсский спортивный клуб пауэрлифтинга и приглашает всех на мероприятия Недели мобильности. Сюжет подготовлен специалистами Отдела общественных отношений и маркетинга Даугавпилсской Думы

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