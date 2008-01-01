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Новости Общество | 21 сентября 2018 | 13:16

Министр земледелия встретился с работниками и руководством Завода приводных цепей

20 сентября, в день открытия V Международного восточнобалтийского бизнес-форума, Даугавпилс посетил министр земледелия ЛР Янис Дуклавс. Во время визита представитель правительства вместе с председателем Даугавпилсской городской думы Рихардом Эйгимом встретились с работниками и руководством Завода приводных цепей, посетил производство и обсудил с заводчанами актуальные вопросы.

Разговаривали об особенностях производственного процесса, который гости предприятия могли увидеть лично, посещая цеха завода. Обсуждалось привлечение инвестиций, удержание позиций на рынке и обеспечение качества продукции.

После, министр встретился с работниками, ответил на их вопросы и дискутировал о проблеме обязательного компонента закупки на электроэнергию. Обсудили также вопросы энергоаудита больших предприятий, налоговую политику и возможности поддержки предпринимательства.

Как отметил министр, целью его визита было ознакомиться как с большим производством, так и проблемами горожан и эта цель достигнута. Конструктивный диалог состоялся, и есть надежда, что нужды и чаянья жителей и предпринимателей Даугавпилса в Риге будут услышаны.

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