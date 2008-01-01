Сотрудничество между Даугавпилсом и Грузией расширилось

Новости Общество | 21 сентября 2018 | 13:10

20 сентября в Даугавпилсской городской думе принимали делегацию из Грузии. Представители сфер бизнеса и образования встречались с городским руководством и обсудили различные аспекты взаимного сотрудничества.

Канцлер Государственного Университета города Батуми Джамал Ананидзе и представитель нескольких общественных организаций Грузии, предприниматель Александр Церцвадзе – участники V Международного Восточнобалтийского форума, явились в Даугавпилс с целым пакетом проектов по сотрудничеству. Уже вчера прошли встречи с местными бизнесменами и специалистами Департамента развития Даугавпилсской Думы.

С руководством города обсудили возможности сотрудничества в сфере культурного обмена. В частности, речь шла о гастролях творческих коллективов национально-культурных обществ и труппы театров.

Позитивные тенденции наметились и в сфере образования. Была отмечена необходимость в программе обмена студентами двух государств. 21 сентября на Форуме намечено подписание договора о сотрудничестве между Даугавпилсским Университетом и Государственным Университетом города Батуми.

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