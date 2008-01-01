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Расписание движения транспорта в Даугавпилсе
Новости Общество | 21 сентября 2018 | 13:10
Сотрудничество между Даугавпилсом и Грузией расширилось
20 сентября в Даугавпилсской городской думе принимали делегацию из Грузии. Представители сфер бизнеса и образования встречались с городским руководством и обсудили различные аспекты взаимного сотрудничества.
Канцлер Государственного Университета города Батуми Джамал Ананидзе и представитель нескольких общественных организаций Грузии, предприниматель Александр Церцвадзе – участники V Международного Восточнобалтийского форума, явились в Даугавпилс с целым пакетом проектов по сотрудничеству. Уже вчера прошли встречи с местными бизнесменами и специалистами Департамента развития Даугавпилсской Думы.
С руководством города обсудили возможности сотрудничества в сфере культурного обмена. В частности, речь шла о гастролях творческих коллективов национально-культурных обществ и труппы театров.
Позитивные тенденции наметились и в сфере образования. Была отмечена необходимость в программе обмена студентами двух государств. 21 сентября на Форуме намечено подписание договора о сотрудничестве между Даугавпилсским Университетом и Государственным Университетом города Батуми.
Daugavpils.lv
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