Предприниматели встречаются на V Международном Восточно-Балтийском бизнес-форуме

Новости Общество | 21 сентября 2018 | 13:03

21 сентября в 10.00 в Даугавпилсском театре состоялось открытие V Международного Восточно-Балтийского бизнес-форума.

Приветственные речи произнесли министр земледелия ЛР Янис Дуклавс, Чрезвычайный и Полномочный Посол Республики Узбекистан в Латвии Бадриддин Абидов, Генеральный консул Российской Федерации в Даугавпилсе Андрей Владимиров, Генеральный консул Республики Беларусь в Даугавпилсе Владимир Климов, первый заместитель председателя Даугавпилсской городской думы Игорь Прелатов и Cоветник посольства Канады в Латвии Джуд Пекора (Jude Pecora).

В своей речи Игорь Прелатов отметил, что, хотя на данный момент, согласно статистическим данным, экономические показатели Латгалии значительно отстают от остальной Латвии, мы не стоим на месте, перемены в регионе происходят. Успешно реализуется план действий по экономическому развитию Латгальского региона, все большее число предприятий получает статус капитального общества Латгальской специальной экономической зоны. В нашем городе так же многое сделано. В целях улучшения условий для предпринимательской деятельности, Даугавпилс активно использует финансирование фондов ЕС периода планирования с 2014 по 2020 год. В рамках Латгальской программы происходит ревитализация деградированных территорий в промышленных зонах Черепово и Гайка. В приведение в порядок публичной инфраструктуры этих территорий в общей сложности будет вложено более 10 миллионов евро. На данный момент идет работа по реализации проекта ревитализации деградированной территории в районе улицы Мотору, стоимость проекта – почти 3 миллиона евро. К приведению в порядок публичной инфраструктуры второй очереди Северной промышленной зоны и промзоны в Крыжах привлечено финансирование из Европейского фонда регионального развития (ERAF) в размере 9 миллионов евро. Еще 2 миллиона евро из средств ERAF будет направлено на приведение в порядок публичной инфраструктуры в районе улиц Оду и Вальню и перестройку улицы Славу. Игорь Прелатов обратил внимание присутствующих на то, что на данный момент в Латвии для способствования развитию экономики недостаточно используется сеть городов-побратимов самоуправлений.

В продолжении форума пройдет панельная дискуссия экспертов об экспорте, инвестиционной среде и человеческих ресурсах, предпринимательская контактная биржа, а в 17.00 в торговом центре Ditton состоится мероприятие по неформальному общению молодых предпринимателей LAVKA.

К участию в форуме зарегистрировалось 280 человек. Интерес проявили 93 предпринимателя из Даугавпилса, 36 предпринимателей из других городов Латвии, предприниматели из Эстонии, России, Беларуси. Заявки на участие в форуме подали специалисты самоуправлений, дипломаты, представители Латвийских госструктур, а так же гости из Литвы, Турции, Польши и Грузии.

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