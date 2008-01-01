В багажнике грузового микроавтобуса нашли 10 граждан Вьетнама

Новости Происшествия | 20 сентября 2018 | 20:24

Пресс-фото Пресс-фото

Сотрудники Госпогранохраны во вторник задержали гражданина Литвы, управлявшего автомашиной, в багажном отделении которой было обнаружено 10 вьетнамских граждан, находившихся в Латвии нелегально, сообщила агентству LETA представитель Госпогранохраны Кристине Петерсоне.

Во вторник, 18 сентября, пограничники остановили на шоссе Резекне-Екабпилс зарегистрированный в Литве автомобиль "Opel Vivaro". При досмотре в его багажном отделении было обнаружено 10 незаконно находящихся в Латвии граждан Вьетнама.

Вьетнамцы-нелегалы были задержаны и помещены в центр размещения задержанных иностранцев "Даугавпилс".

Задержан также водитель автомашины — литовский гражданин 1972 г. рожд., в отношении него начат уголовный процесс об умышленном обеспечении лиц возможностью незаконно находиться в Латвии. Задержанный помещен в полицейский изолятор временного содержания.

Делфи