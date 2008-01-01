Точка зрения
Благодаря "группам смерти" в подростковой среде во ... Виктор Ёлкин
ЛРЗ может и готов выпускать трамваи Наталия Петрова
20 сентября
Именины:
Гинтерс, Гунтра, Марианна / Иван, Лука, Макар
Гороскоп на день
Телец
21 апреля
- 20 мая
Никто не обязан направлять и корректировать ваши действия, так что если сегодня вы сядете в лужу, то исключительно по собственной инициативе. Чем прикидывать, на кого бы это можно было свалить ответственность за этот промах, постарайтесь оную лужу обойти.
Источник: ignio.com
- Ночь
- 13 .. 15 C
- Утро
- 14 .. 16 C
- День
- 22 .. 24 C
- Вечер
- 18 .. 20 C
- Ветер
- 2 .. 4 м/с
Источник: gismeteo.ru
|EUR
|0.7028
|USD
|1.1667 ()
|GBP
|0.8881 ()
|LTL
|0 ()
|RUB
|78.0688 ()
|BYR
|0.0543 (1000)
|UAH
|0.0623
Источник: Банк Латвии
Опрос
6 октября состоятся выборы 13-го Сейма. Вы планируете голосовать?
Популярные статьи
Зато нас по головке погладят!
С нашими политиками, рулящими государством Латвия, не соскучишься. Что ни день — то какой-нибудь ане ... {230}
2. Скажите любимым самые красивые слова о любви!
3. Аэропорт ждет частных инвестиций
4. Заявление сотрудников Латвийского комитета по борьбе с тоталитарными сектами о возможной деятельности "групп смерти" в Латвии {6}
5. Наталия Петрова: «ЛРЗ может и готов выпускать трамваи» {2}
6. Ландыши можно рвать: их вычеркнули из Красной книги {1}
7. Во время застолья мужчине нанесли смертельное ранение
8. Автобусы и трамваи {175}
9. Список «За Альтернативу» в Латгалии возглавляет рижанин
10. Правила Кабинета Министров № 384: локальная канализация должна быть герметичной {1}
Расписание движения транспорта в Даугавпилсе
Новости Происшествия | 20 сентября 2018 | 20:24
В багажнике грузового микроавтобуса нашли 10 граждан Вьетнама
Сотрудники Госпогранохраны во вторник задержали гражданина Литвы, управлявшего автомашиной, в багажном отделении которой было обнаружено 10 вьетнамских граждан, находившихся в Латвии нелегально, сообщила агентству LETA представитель Госпогранохраны Кристине Петерсоне.
Во вторник, 18 сентября, пограничники остановили на шоссе Резекне-Екабпилс зарегистрированный в Литве автомобиль "Opel Vivaro". При досмотре в его багажном отделении было обнаружено 10 незаконно находящихся в Латвии граждан Вьетнама.
Вьетнамцы-нелегалы были задержаны и помещены в центр размещения задержанных иностранцев "Даугавпилс".
Задержан также водитель автомашины — литовский гражданин 1972 г. рожд., в отношении него начат уголовный процесс об умышленном обеспечении лиц возможностью незаконно находиться в Латвии. Задержанный помещен в полицейский изолятор временного содержания.
Добавить комментарий