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Никто не обязан направлять и корректировать ваши действия, так что если сегодня вы сядете в лужу, то исключительно по собственной инициативе. Чем прикидывать, на кого бы это можно было свалить ответственность за этот промах, постарайтесь оную лужу обойти.

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Новости Происшествия | 20 сентября 2018 | 20:24

В багажнике грузового микроавтобуса нашли 10 граждан Вьетнама

Пресс-фото

Сотрудники Госпогранохраны во вторник задержали гражданина Литвы, управлявшего автомашиной, в багажном отделении которой было обнаружено 10 вьетнамских граждан, находившихся в Латвии нелегально, сообщила агентству LETA представитель Госпогранохраны Кристине Петерсоне.

Во вторник, 18 сентября, пограничники остановили на шоссе Резекне-Екабпилс зарегистрированный в Литве автомобиль "Opel Vivaro". При досмотре в его багажном отделении было обнаружено 10 незаконно находящихся в Латвии граждан Вьетнама.

Вьетнамцы-нелегалы были задержаны и помещены в центр размещения задержанных иностранцев "Даугавпилс".

Задержан также водитель автомашины — литовский гражданин 1972 г. рожд., в отношении него начат уголовный процесс об умышленном обеспечении лиц возможностью незаконно находиться в Латвии. Задержанный помещен в полицейский изолятор временного содержания.

Делфи

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