Точка зрения

Благодаря "группам смерти" в подростковой среде во ... Виктор Ёлкин

ЛРЗ может и готов выпускать трамваи Наталия Петрова

20 сентября

Именины:
Гинтерс, Гунтра, Марианна / Иван, Лука, Макар

Гороскоп на день

Весы
24 сентября
- 23 октября

Сегодня такой день, когда от вас можно ожидать всего, что угодно. Самым безобидным вариантом, пожалуй, станет перестановка мебели в квартире.

Все гороскопы

Источник: ignio.com

Погода

четверг
Ночь
13 .. 15 C
Утро
14 .. 16 C
День
22 .. 24 C
Вечер
18 .. 20 C
Ветер
2 .. 4 м/с

Источник: gismeteo.ru

Опрос

6 октября состоятся выборы 13-го Сейма. Вы планируете голосовать?

 

Архив

Популярные статьи

1.

Зато нас по головке погладят!

С нашими политиками, рулящими государством Латвия, не соскучишься. Что ни день — то какой-нибудь ане ... {230}

2. Скажите любимым самые красивые слова о любви!

3. Аэропорт ждет частных инвестиций

4. Заявление сотрудников Латвийского комитета по борьбе с тоталитарными сектами о возможной деятельности "групп смерти" в Латвии {6}

5. Наталия Петрова: «ЛРЗ может и готов выпускать трамваи» {2}

6. Ландыши можно рвать: их вычеркнули из Красной книги {1}

7. Во время застолья мужчине нанесли смертельное ранение

8. Автобусы и трамваи {175}

9. Список «За Альтернативу» в Латгалии возглавляет рижанин

10. Правила Кабинета Министров № 384: локальная канализация должна быть герметичной {1}

Расписание движения транспорта в Даугавпилсе

Автобусы и трамваи

Время отправки транспорта нужно знать, чтобы успеть вовремя! {175}

 

Новости Происшествия | 20 сентября 2018 | 20:21

Пограничники второй раз за месяц задержали контрабандиста с поличным

Погранохрана

По данным пресс-центра Государственной пограничной службы (ГПС), 19 сентября в Даугавпилсском крае был задержан гражданин Латвии, у которого нашли и изъяли 60 000 контрабандных сигарет "Премьер" с белорусскими акцизными марками.

Как отмечают в ГПС, задержание провели в волости Науенас, в 150 метрах от железнодорожного переезда. В ведомстве пояснили, что 20-летний мужчина попадается на контрабанде уже не в первый раз. В сентябре текущего года его уже задерживали в волости Таборес. Тогда против него и четверых его подельников был начат уголовный процесс. Следствие продолжается.

Delfi

Добавить комментарий

 