Пограничники второй раз за месяц задержали контрабандиста с поличным

Новости Происшествия | 20 сентября 2018 | 20:21

Погранохрана Погранохрана

По данным пресс-центра Государственной пограничной службы (ГПС), 19 сентября в Даугавпилсском крае был задержан гражданин Латвии, у которого нашли и изъяли 60 000 контрабандных сигарет "Премьер" с белорусскими акцизными марками.

Как отмечают в ГПС, задержание провели в волости Науенас, в 150 метрах от железнодорожного переезда. В ведомстве пояснили, что 20-летний мужчина попадается на контрабанде уже не в первый раз. В сентябре текущего года его уже задерживали в волости Таборес. Тогда против него и четверых его подельников был начат уголовный процесс. Следствие продолжается.

Delfi