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Расписание движения транспорта в Даугавпилсе
Новости Происшествия | 20 сентября 2018 | 20:21
Пограничники второй раз за месяц задержали контрабандиста с поличным
По данным пресс-центра Государственной пограничной службы (ГПС), 19 сентября в Даугавпилсском крае был задержан гражданин Латвии, у которого нашли и изъяли 60 000 контрабандных сигарет "Премьер" с белорусскими акцизными марками.
Как отмечают в ГПС, задержание провели в волости Науенас, в 150 метрах от железнодорожного переезда. В ведомстве пояснили, что 20-летний мужчина попадается на контрабанде уже не в первый раз. В сентябре текущего года его уже задерживали в волости Таборес. Тогда против него и четверых его подельников был начат уголовный процесс. Следствие продолжается.
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