Пятница - ожидается рекордно жаркий день

Новости Латвия | 20 сентября 2018 | 20:09

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Рекордно жаркой ожидается пятница. День будет практически безоблачным, осадков не прогнозируется, но усилится ветер – его порывы могут достигать 13-18 метров в секунду, сообщает LSM.

Утром возможен густой туманю

Днем воздух может прогреться до +24..+29 градусов.

Теплая и солнечная погода ожидается и в Риге, где днем столбик термометра поднимется до +27..+28 градусов.

До сих пор самое жаркое 21 сентября на территории Латвии было зафиксировано в 1982 году, кгда воздух прогрелся до +25,5 градусов.

LSM