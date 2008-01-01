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Благодаря "группам смерти" в подростковой среде во ... Виктор Ёлкин
ЛРЗ может и готов выпускать трамваи Наталия Петрова
20 сентября
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Сегодня вы будете чувствовать себя непринужденно в любой компании. День будет удачен для разного рода переговоров.
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Новости Латвия | 20 сентября 2018 | 20:09
Пятница - ожидается рекордно жаркий день
Рекордно жаркой ожидается пятница. День будет практически безоблачным, осадков не прогнозируется, но усилится ветер – его порывы могут достигать 13-18 метров в секунду, сообщает LSM.
Утром возможен густой туманю
Днем воздух может прогреться до +24..+29 градусов.
Теплая и солнечная погода ожидается и в Риге, где днем столбик термометра поднимется до +27..+28 градусов.
До сих пор самое жаркое 21 сентября на территории Латвии было зафиксировано в 1982 году, кгда воздух прогрелся до +25,5 градусов.
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