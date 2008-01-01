Латвия готова к визиту понтифика

Новости Латвия | 20 сентября 2018 | 17:02

К визиту Папы Римского Франциска уже всё готово. Распланированы мероприятия и встречи, маршруты движения папамобиля. Все оперативные службы 24 сентября будут работать в усиленном режиме как в Риге, так и в Аглоне.

В комнате, где папа Римский Франциск сможет отдохнуть между встречами и богослужениями, наводят порядок, всё очень аскетично, ничего лишнего. Это не пяти звёздочная гостиница, а дневной центр - Дом святого семейства в старой Риге. Прилетит Папа римский в Латвию в понедельник в 8 утра, а первый визит нанесет президенту. Буквально через улицу.

«Напротив Президентского дворца в сквере люди смогут приветствовать Папу Римского. Затем он отправится на личную встречу с Раймондом Вейонисом. Позже пообщается с высшими должностными лицами и дипломатами. В 10 утра Папа возложит цветы к памятнику Свободы», - рассказал координатор рабочей группы подготовки визита Папы римского Юрис Ялинскис.

Будет и поездка на «папамобиле». От памятника Свободы к Домскому собору, где пройдёт экуменическое богослужение, затем к кафедральному собору Святого Екаба. В Аглону Папа Франциск отправится на вертолёте, чтобы там в 16.30 отслужить Святую Мессу.

А желающим послушать Святейшего отца организаторы визита советуют отправиться в Аглону не на автомобиле, а на общественном транспорте. Тем более, что будут организованы дополнительные рейсы автобусов и поездов.

«На железнодорожной станции в Аглоне, которая находится в 10 километрах от базилики, пассажиров будут ждать десять автобусов, которые отвезут людей на автобусный вокзал, от которого дойти до места уже недалеко. После мероприятия автобусы будут ждать на автовокзале за час до отправления поезда. За поездку в автобусе не надо платить, годится билет на поезд», - отметил представитель Автотранспортной дирекции Янис Лагздонс.

У входа на Сакральную площадь Аглонской базилики нужно будет пройти контроль безопасности.

«Запрещено проносить зонты, стеклянную тару, крупногабаритные вещи и сумки, флаги и плакаты, алкоголь, наркотики, громкоговорители, радиоприёмники, держатели для телефона, оружие, ножи, летательные аппараты, пиротехнику, лазерные устройства и химические вещества, всё что может угрожать участникам мероприятия», - рассказал представитель военной полиции Латвии Мартиньш Кабакс.

Разрешено с собой взять дождевики, пластиковые бутылки с водой, но объемом не более двух литров, бутерброды, небольшие складные стулья, детские коляски, чётки-розарий и личные необходимые лекарства. Во время мероприятия в Аглоне будут дежурить более сотни медиков и сотрудников Красного креста.

«Погода, по прогнозам, будет плохой – холодно, соответственно нужно тепло одеться, тем более, что нельзя брать с собой термосы. На месте будут кафе, где можно позавтракать и пообедать. Людям с хроническими заболеваниями надо взять свои ежедневные медикаменты и те, что предназначены для кризисных ситуаций. Пациентам с эпилепсией или диабетом – документы или написать на листочке свои имя, фамилию и заболевание, чтобы медики могли быстрее понять проблему и помочь», - рекомендует врач-реаниматолог Службы неотложной медицинской помощи Олег Шуба.

Подробная информация о дополнительных рейсах в Аглону - на домашней странице Автотранспортной дирекции, а о программе визита и ограничениях - на посвященном визиту понтифика портале.

LSM



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