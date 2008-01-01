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Расписание движения транспорта в Даугавпилсе
Новости Культура | 20 сентября 2018 | 17:02
Латгальская Анастасия не жалуется на жизнь, а пишет стихи и картины #ГородD
В Даугавпилсе, в Центре белорусской культуры, открылась персональная выставка самодеятельной художницы Анастасии Сазанковой «Что в имени моем...» Автор, начиная с 1990 года, когда закончила Заочный народный университет искусств в Москве, регулярно устраивает персональные выставки и участвует в коллективных. А еще пишет стихи и поэмы.
— Я совсем недавно услышала «Стихи к Блоку» Марины Цветаевой. Помните — «Имя твое — птица в руке» и так далее, — рассказала Rus.Lsm.lv Анастасия Александровна. — Мне захотелось как-то порассуждать на тему имени. Родилось стихотворение «Что в имени твоем, Анастасия? Белоруссия, Латвия, Россия...» И выставка эта сложилась, здесь портреты, пейзажи, натюрморты — всё от души, всё — часть меня. Вообще у меня с именем странная история. В войну погибли родители, воспитывала меня бабушка, все вокруг звали Надей. Когда пришло время документы получать, то
я назвалась Надеждой. И была ею 50 лет,
пока моя тетя случайно не нашла в деревне метрические свидетельства. Я 1930 года рождения, и
имя мое — Анастасия. Я его заново обрела
незадолго до пенсии.
А. Сазанкова родилась в Беларуси. Закончила медицинское училище в Полоцке, затем медицинский институт в Минске: «В Даугавпилс перебралась в 1974 году, здесь врачей не хватало. Да и жизнь была получше, если сравнивать с Браславщиной, где я тогда работала. С тех пор тут.
Латвия и Беларусь — два крыла. На них держусь».
Картины самодеятельной художницы очень чистые, светлые и тронуты той милой «детскостью» восприятия мира, которую не многим удается сохранить в столь почтенном возрасте. (Кстати, на открытии выставки прозвучало сравнение творчества А. Сазанковой с творчеством классика наивного искусства Анри Руссо.)
«Я не понимаю пессимистов. Я врач и не устаю восхищаться людьми и жизнью как чудом»,
— заключила Анастасия Александровна.
Выставка «Что в имени моем...» будет работать в даугавпилсском Центре белорусской культуры до 19 ноября.
LSM
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