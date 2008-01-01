Точка зрения

Благодаря "группам смерти" в подростковой среде во ... Виктор Ёлкин

ЛРЗ может и готов выпускать трамваи Наталия Петрова

20 сентября

Именины:
Гинтерс, Гунтра, Марианна / Иван, Лука, Макар

Гороскоп на день

Скорпион
24 октября
- 22 ноября

Сегодня вам, возможно, придется столкнуться с чье-то непробиваемой эгоистичностью. Ничего изменить не удастся, некоторым количеством своего времени пожертвовать все-таки придется.

Все гороскопы

Источник: ignio.com

Погода

четверг
Ночь
13 .. 15 C
Утро
14 .. 16 C
День
22 .. 24 C
Вечер
18 .. 20 C
Ветер
2 .. 4 м/с

Источник: gismeteo.ru

Опрос

6 октября состоятся выборы 13-го Сейма. Вы планируете голосовать?

 

Архив

Популярные статьи

1.

Аэропорт ждет частных инвестиций

Даугавпилсскому аэропорту быть, - убеждены депутаты городской думы, утвердив положение конкурса о пр ...

2. Зато нас по головке погладят! {230}

3. Скажите любимым самые красивые слова о любви!

4. Заявление сотрудников Латвийского комитета по борьбе с тоталитарными сектами о возможной деятельности "групп смерти" в Латвии {6}

5. Наталия Петрова: «ЛРЗ может и готов выпускать трамваи» {2}

6. Ландыши можно рвать: их вычеркнули из Красной книги {1}

7. Во время застолья мужчине нанесли смертельное ранение

8. Список «За Альтернативу» в Латгалии возглавляет рижанин

9. Автобусы и трамваи {175}

10. Правила Кабинета Министров № 384: локальная канализация должна быть герметичной {1}

Расписание движения транспорта в Даугавпилсе

Автобусы и трамваи

Время отправки транспорта нужно знать, чтобы успеть вовремя! {175}

 

Новости Культура | 20 сентября 2018 | 17:02

Латгальская Анастасия не жалуется на жизнь, а пишет стихи и картины #ГородD

В Даугавпилсе, в Центре белорусской культуры, открылась персональная выставка самодеятельной художницы Анастасии Сазанковой «Что в имени моем...» Автор, начиная с 1990 года, когда закончила Заочный народный университет искусств в Москве, регулярно устраивает персональные выставки и участвует в коллективных. А еще пишет стихи и поэмы.

— Я совсем недавно услышала «Стихи к Блоку» Марины Цветаевой. Помните — «Имя твое — птица в руке» и так далее, — рассказала Rus.Lsm.lv Анастасия Александровна. — Мне захотелось как-то порассуждать на тему имени. Родилось стихотворение «Что в имени твоем, Анастасия? Белоруссия, Латвия, Россия...» И выставка эта сложилась, здесь портреты, пейзажи, натюрморты — всё от души, всё — часть меня. Вообще у меня с именем странная история. В войну погибли родители, воспитывала меня бабушка, все вокруг звали Надей. Когда пришло время документы получать, то

я назвалась Надеждой. И была ею 50 лет,

пока моя тетя случайно не нашла в деревне метрические свидетельства. Я 1930 года рождения, и

имя мое — Анастасия. Я его заново обрела

незадолго до пенсии.

А. Сазанкова родилась в Беларуси. Закончила медицинское училище в Полоцке, затем медицинский институт в Минске: «В Даугавпилс перебралась в 1974 году, здесь врачей не хватало. Да и жизнь была получше, если сравнивать с Браславщиной, где я тогда работала. С тех пор тут.

Латвия и Беларусь — два крыла. На них держусь».

Картины самодеятельной художницы очень чистые, светлые и тронуты той милой «детскостью» восприятия мира, которую не многим удается сохранить в столь почтенном возрасте. (Кстати, на открытии выставки прозвучало сравнение творчества А. Сазанковой с творчеством классика наивного искусства Анри Руссо.)

«Я не понимаю пессимистов. Я врач и не устаю восхищаться людьми и жизнью как чудом»,

— заключила Анастасия Александровна.

Выставка «Что в имени моем...» будет работать в даугавпилсском Центре белорусской культуры до 19 ноября.

LSM
 

LSM

Добавить комментарий

 