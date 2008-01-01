Латвия за сотрудничество с Африкой в борьбе с нелегальной миграцией — премьер

Новости Латвия | 20 сентября 2018 | 17:00

Миграция, безопасность и ожидаемый выход Великобритании из состава ЕС — главные темы, которые 28 лидеров стран ЕС обсуждают на встрече в австрийском городе Зальцбурге. Несмотря на то, что сейчас число мигрантов, прибывающих в Европу, резко упало, отношения между государствами остаются напряженными. Во многом этому способствует и риторика нового правительства Италии. В связи с этим председатель Евросовета Дональд Туск призвал искать решения, а не играть в политический театр, сообщает Латвийское радио-4.

Основным блюдом на вчерашнем ужине в Зальцбурге стала миграция. Премьер-министры, канцлеры и президенты пытались направить дискуссии в конструктивное русло. Прежде чем сесть за стол, Туск напомнил, что в Европу сейчас приезжает меньше мигрантов, чем до начала кризиса 2015 года. Следовательно, говорить о какой-либо чрезвычайной ситуации нет причин.

«Вместо попыток получить политическую выгоду от нынешней ситуации, нам нужно сосредоточить внимание на тех вещах, что приносят результат. Мы больше не можем быть разделены на тех, кто хочет решить вопрос о нелегальных миграционных потоках, и тех, кто хочет играть в политические игры».

Позитивным примером сейчас называется Египет, поскольку эта страна смогла существенно сократить поток мигрантов в Европу. В связи с этим лидеры ЕС хотят усилить сотрудничество с государствами Арабской лиги.

Премьер-министр Латвии Марис Кучинскис (Союз «зеленых» и крестьян) тоже считает, что сотрудничество с Египтом может принести позитивные результаты. «Это возможно и даже очень нужно. Впрочем, пока это только идея. Это были первые переговоры господина Туска с президентом Египта. Но буквально все страны считают, что надо работать в этом направлении. Где-то в феврале будет специальный саммит, наверное, в Египте, о там как работать».

Суть идеи заключается в том, что ЕС будет платить Египту, Марокко, Алжиру и Тунису, чтобы они помогли остановить людей от пересечения Средиземного моря на лодках контрабандистов. Похожее соглашение успешно работает с Турцией. Кучинскис подчеркивает, что постепенно меняется и подход к тому, что делать с беженцами, которым действительно нужно убежище в Европе. Этих людей страны союза смогут или разместить на своей территории или внести в общую казну деньги на помощь в их содержании.

Кроме того, премьер заявил, что решения по планам распределения новых потоков беженцев будет принимать уже следующий Сейм. «Ясно, что в Латвии этот вопрос предстоит решать уже следующему созыву Сейма. В Европе в настоящее время все более очевидным становится мнение о том, что страны ЕС должны либо принимать дополнительное число беженцев, либо вносить финансовый вклад в решение этого вопроса», — сказал Кучинскис.

На ужине слово было также предоставлено премьер-министру Великобритании Терезе Мэй. Она рассказала коллегам о том, как с точки зрения Лондона развиваются дискуссии о Brexit. Надо отметить, что это уже второй раз за короткий срок, когда Мэй находиться в Зальцбурге. Летом она встречалась с канцлером Австрии, с премьер-министрами Эстонии и Чехии, а также слушала оперу на фестивале классической музыки. В этот раз опера в программе не была предусмотрена.

Европа хочет, чтобы Лондон наконец занял ясную позицию по нескольким важным вопросам. Но ситуацию осложняет внутриполитическая нестабильность в британской Консервативной партии и попытки конкурентов снять Мэй с поста главы правительства. В тоже время стороны все более активно готовы идти на компромиссы. Но времени осталось мало — договоренность нужно заключить до конца осени этого года. Кучинскис высказал надежду, что поджимающие сроки помогут найти компромисс. Но уже сейчас известно, что переговоры продлятся как минимум до середины ноября, когда в Брюсселе запланирован дополнительный саммит.

LSM



LSM