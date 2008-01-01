СГД хочет по-новому оценивать плательщиков НДС

Новости Экономика | 20 сентября 2018 | 16:59

Служба государственных доходов предлагает изменить закон таким образом, чтобы случаев мошенничества с налогом на добавленную стоимость стало меньше. Нынешний порядок предусматривает, что служба проводит интервью с каждым предприятием, которое хочет зарегистрироваться как плательщик НДС, сообщает Латвийское радио-4.

Поправки предполагают: в случае, если меняется правление предприятия, служба может приостановить регистрацию и провести интервью с новыми членами правления. Прозвучало также предложение исключать предприятия из регистра, если они неактивны 6 или 12 месяцев. Но эти нормы будут дорабатывать, рассказала исполняющая обязанности главы СГД Даце Пелека.

«Такое предложение поступило год назад или немного раньше. Сегодня мы будем обсуждать на заседании консультативного совета с неправительственным сектором, насколько длительным должен быть этот период. Это 6 месяцев или это 12 месяцев? Какие критерии надо было бы учитывать Службе государственных доходов? Сезонность предприятий? Должно ли быть право у службы Госдоходов спрашивать у предприятия, почему оно не работает, а не просто обязанность сразу их исключать из регистра НДС. Мы отказались от исключения. Мы начали говорить о том, что можно просто приостановить действие номера НДС. Мы определенно будем настаивать на следующем: если предприятие хотя бы полгода или год не было активно и вдруг возобновляет активную деятельность, мы все-таки захотим видеть представителей правления, уполномоченных лиц, поговорить с ними и понять, ничего ли не изменилось с того момента, когда мы зарегистрировали предприятие как плательщика НДС. Захотим понять, сохранило ли это предприятие свою добросовестность», — отметила она.

Как уже писал Rus.lsm.lv, НДС за восемь месяцев 2018-го собрано на 1,562 миллиарда евро, что на 1,3% меньше, чем планировалось. Возврат НДС составил 605,32 миллиона евро, что на 8,28 миллиона или 1,3% меньше, чем годом ранее.

LSM



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