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ЛРЗ может и готов выпускать трамваи Наталия Петрова
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Новости Латвия | 20 сентября 2018 | 16:54
Четверг, 20 сентября: все еще тепло
В четверг погода продолжит радовать — на большей части Латвии ожидается +24..+26 градусов. В Курземе прохладнее — до +20 градусов.
Порывистый ветер юго-западного направления сохранится. Его скорость составит от 3 до 13 м/с. За день повсеместно установится переменная облачность.
В Риге после полудня воздух прогреется до +26. Весь четверг в столице ожидается переменная облачность и порывистый ветер.
Медицинский тип погоды второй благоприятный
LSM
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