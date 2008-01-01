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ЛРЗ может и готов выпускать трамваи Наталия Петрова

20 сентября

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Новости Латвия | 20 сентября 2018 | 16:54

Четверг, 20 сентября: все еще тепло

В четверг погода продолжит радовать — на большей части Латвии ожидается +24..+26 градусов. В Курземе прохладнее — до +20 градусов.

Порывистый ветер юго-западного направления сохранится. Его скорость составит от 3 до 13 м/с. За день повсеместно установится переменная облачность.

В Риге после полудня воздух прогреется до +26. Весь четверг в столице ожидается переменная облачность и порывистый ветер.

Медицинский тип погоды второй благоприятный

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