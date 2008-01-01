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Расписание движения транспорта в Даугавпилсе
Новости Общество | 19 сентября 2018 | 21:04
Даугавпилс обсуждал план развития на ближайшие 12 лет
Около 20 горожан пришли, чтобы послушать, как Даугавпилс изменится в ближайшие 12 лет. Основной акцент сделан на развитии инфраструктуры. Из других новинок можно сказать, что микрорайонов в Даугавпилсе больше не будет. Теперь они будут называться окрестности, сообщает Латвийское радио-4.
На этой неделе в Даугавпилсе прошло обсуждение плана территориального развития города до 2031 года. План находится в публичном доступе с 28 августа и вносить предложения можно до 10 октября. Публичная встреча не продемонстрировала сильной активности горожан. Около 20 человек пришли вечером в городскую думу, чтобы ознакомиться с презентацией. Кто-то просто хотел послушать, кто-то интересовался конкретными вопросами.
— Я планирую здесь жить. Обсуждают будущее каждого горожанина. Услышал, где можно подробнее изучить этот план и проект. Есть время дать свои предложения. Конечно, есть недостатки, места, где можно развиваться и давать свои предложения».
— Надо быть активным. Надо знать, что происходит в городе. Интересно, как город будет изменяться, какие новые объекты появятся. Что будет с велодорожками? Будут ли их развивать? Расстояния между окрестностями большие. Теперь не будут микрорайонов, а окрестности.
— Мы хотели услышать, что они скажут о строительстве дамбы в Ругелях. Сильно об этом не говорили, думали, что об этом будет сказано подробней, но потому, как другие задавали вопросы на эту тему, мы поняли, что строительство все-таки будет. Мы против этой дамбы.
Однако были и те, кто подошел к мероприятию с практической целью. Студент Даугавпилсского университета Крист пишет дипломную работу по теме территориального планирования и решил почерпнуть для себя что-то новое.
«Я пишу дипломную работу о планирование микрорайона Эспланада, поэтому пришел, чтобы послушать о территориальном планировании. Перед этим посмотрел все материалы в Интернете, но хотел послушать информацию от ответственных лиц. По моему мнению, план составлен очень хорошо. Но проблемы, как всегда, связаны с финансированием и реализацией. Много уже сделано, но многого еще нет».
План территориального планирования Даугавпилса — это документ на 300 страниц с 25 картами. Одно из нововведений — вместо 25 микрорайонов теперь будет 25 окрестностей. Однако основная цель документа — обозначить типы застройки и их ограничений по всей административной территории Даугавпилса, поясняет руководитель отдела планирования департамента строительства и планирования Сергей Трошимов. Главное отличие от предыдущего плана — введение нового зонирования.
«Если мы возьмем жилую застройку, то в жилой застройке было понятие — главная цель использования и вторичная цель использования. На вторичной цели использования человек мог заняться коммерцией. Новый план жилой застройки поделен на четыре вида. Отличие в том, что сейчас возможно на жилой застройке строить здания, связанные с культурой, социальной сферой, сферой обслуживания, например, ветеринарные клиники. Спектр стал шире. Территориальный план расширяет возможности для застройки».
Основные изменения, которые ожидают Даугавпилс — строительство различных инфраструктурных объектов, расширение коммуникаций водопровода и теплосетей. Это тесно взаимосвязано с проектами, которые будут реализовываться в ближайшее время, рассказывает заместитель председателя Даугавпилсской городской думы Игорь Прелатов.
«Это вторая очередь узла на улицах Силшу – Смилтенес с выходом на улицу Кандавас и строительство прокола под путепроводом ул. Крауяс, что соединит улицу Стацияс с улицей Вальню. Во-первых, это будет не за год или два. По поводу финансирования станет ясно в лучшем случае где-то через год. На данный момент мы утвердили техническое задание на проектирование».
Кроме того, в план внесены два моста, которые соединяют берега Даугавы. Однако об их строительстве говорить преждевременно, поскольку они плавно перешли из старого плана в новый. В ближайшие годы новых мостов над рекой не появится, а пока же ознакомиться с документом можно на муниципальном сайте Даугавпилса и вносить предложения до 10 октября этого года.
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