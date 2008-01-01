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Новости Общество | 19 сентября 2018 | 15:39
Количество учеников Даугавпилсских учреждений образования в 2018/2019 учебном году
В 2018/2019 учебном году в Даугавпилсских общеобразовательных школах приступили к занятиям 9 286 учеников – на 11 человек больше, чем в прошлом году. 14 ребят вернулось из-за границы, а 100 учеников городских школ – жители других городов и самоуправлений Латвии.
Произошли некоторые перестановки в количестве учеников: в 3 школах количество воспитанников уменьшилось, в 4 – увеличилось. По сравнению с прошлым учебным годом, уменьшилось число первоклассников и 10-классников: в первых классах будут обучаться 792 школьника (годом ранее – 812), а в 10-х – 582 (в прошлом учебном году – 610). В общей сложности количество учеников 10-12 классов составляет 1824 человека, 360 из них (19,7 %) учатся заочно. Больше всего воспитанников этой возрастной группы – в 17-й средней школе (за счет заочников), а так же в Русской средней школе-лицее и 3-й средней школе, а по количеству учеников начальной и основной школы лидирует Даугавпилсская средняя школа №13.
1922 школьника (20,7%) получают образование на латышском языке, остальные учатся по программам нацменьшинств, в том числе 368 человек – на польском языке. Эти пропорции являются стандартными и изменений, по сравнению с прошлыми годами, не наблюдается.
В дошкольных учебных учреждениях зарегистрировано 4 726 детей, 1749 (37%) из них осваивают общеобразовательные программы на латышском языке, остальные учатся по программам нацменьшинств. 8% детей посещают занятия в рамках специальных образовательных программ, так же создано 9 круглосуточных групп. Количество детей в группах зависит от возраста, в среднем это 19-20 человек, в социальных программах – 8 - 15 детей в группе. На данный момент продолжается комплектация групп и уточняется количество детей.
Информацию подготовила
Силвия Мицкевича
методист образования
Даугавпилсского городского Управления образования
Т. 654 23139
Daugavpils.lv
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