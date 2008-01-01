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Расписание движения транспорта в Даугавпилсе
Новости Общество | 19 сентября 2018 | 15:37
В крепости прошел день Европейского культурного наследия
В субботу, 15 сентября, в Даугавпилсской крепости состоялось несколько интересных мероприятий в рамках дней Европейского культурного наследия.
Все началось с поднятия флага дней Европейского культурного наследия на флагшток, а также с бесплатных экскурсий, в которых приняло участие около 50 даугавпилчан и гостей города.
После полудня, в 14:00, гостей крепости радовали актеры Даугавпилсского народного театра «Искатель» своим театрализованным рассказом о городе и знаменитом Даугавпилсском писателе Леониде Добычине.
В свою очередь вечером с 20:00 до 1:00 ночи состоялся «Бал – вечеринка!» в стиле 20 – 30 годов 20-го века в котором приняли участие более 50 человек.
Благодарим всех, кто организовывал и принимал участие в наших мероприятиях! До встречи в Даугавпилсской крепости!
Информацию подготовил:
Центр культуры и информации Даугавпилсской крепости
Тел.: Tālr.: +371 65424043, +371 28686331
cietoksnis@daugavpils.lv
https://www.facebook.com/daugavpils.cietoksnis
Daugavpils.lv
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