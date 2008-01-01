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Там, где царят эмоции, логика не властна. Спонтанность чьих-то решений сегодня может здорово поломать вам планы. Будьте внимательны, выбирая человека, на которого собираетесь понадеяться.
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Новости Спорт | 19 сентября 2018 | 15:33
25 сентября откроют футбольное поле в Ругелях и новый уличный тренажёр на стадионе по ул. Варшавас
Латвийский Олимпийский комитет (ЛОК) в сотрудничестве с многолетним спонсором Международного комитета “Coca-Cola” , поддержали возможность реализации программы «За активный образ жизни». Главная цель – способствовать популяризации активного образа жизни среди жителей Латвии.
Управление спорта Даугавпилсской городской думы использовало возможность и приняло участие в этой программе. В результате, в Даугавпилсе установили многофункциональный уличный тренажёр. Он находится на стадионе по улице Варшавас. Его откроют 25 сентября в 13.45. В мероприятии примут участие представители Даугавпилсской городской думы, а также уличные гимнасты, которые порадуют всех своими показательными выступлениями.
В свою очередь, в 18.00 того же дня в Ругелях откроется новое футбольное поле. На открытие будет присутствовать генеральный директор Латвийской футбольной ассоциации Эдгарс Пукинскис. Духовое трио средней музыкальной школы имени Станислава Брока позаботится о музыкальном приветствии. После открытия здесь свою первую тренировку проведут футболисты 2011 и 2013 годов рождения.
Daugavpils.lv
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