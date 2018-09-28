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Новости Общество | 19 сентября 2018 | 15:29

«Битве лучников» БЫТЬ!

«БИТВА ЛУЧНИКОВ» пройдет 6 октября в 15:00 в Парке Дубровина

Заявки команд из 4 человек можно высылать до 28.09.2018. на электронную почту: iic.informacija@gmail.com, указывая следующую информацию:

1. Название команды.

2. Имя и фамилия капитана команды, контактный телефон и электронную почту.

3. Имя и фамилия помощника капитана команды, контактный телефон и электронную почту.

Испробовано - с защитной маской игра безопасна, и на второй день нет синяков! Главное соблюдать безопасность и слушаться организаторов!

Перед игрой у вас будет возможность привыкнуть к луку, и попрактиковаться в стрельбе!

 

Участие БЕСПЛАТНО.

 

Встретимся на «БИТВЕ ЛУЧНИКОВ»!

 ВИДЕО

Дополнительная информация:

28276276

Daugavpils
 

Daugavpils.lv

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