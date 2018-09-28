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ЛРЗ может и готов выпускать трамваи Наталия Петрова
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Общество еще не готово к тому, что вы намерены ему предложить. Придется несколько поубавить амбиции и пересмотреть задуманное, оценивая возможные последствия того или иного действия.
Источник: ignio.com
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Новости Общество | 19 сентября 2018 | 15:29
«Битве лучников» БЫТЬ!
«БИТВА ЛУЧНИКОВ» пройдет 6 октября в 15:00 в Парке Дубровина
Заявки команд из 4 человек можно высылать до 28.09.2018. на электронную почту: iic.informacija@gmail.com, указывая следующую информацию:
1. Название команды.
2. Имя и фамилия капитана команды, контактный телефон и электронную почту.
3. Имя и фамилия помощника капитана команды, контактный телефон и электронную почту.
Испробовано - с защитной маской игра безопасна, и на второй день нет синяков! Главное соблюдать безопасность и слушаться организаторов!
Перед игрой у вас будет возможность привыкнуть к луку, и попрактиковаться в стрельбе!
Участие БЕСПЛАТНО.
Встретимся на «БИТВЕ ЛУЧНИКОВ»!
ВИДЕО
Дополнительная информация:
28276276
Daugavpils.lv
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