Каждому ребёнку – свою семью!

Новости Общество | 19 сентября 2018 | 15:26

28 сентября Латгальский региональный центр поддержки семьи приглашает всех, кто хочет стать семьёй для детей, оставшихся без попечения родителей на вечер встречи 28 сентября. Ждём вас по адресу ул. Вентспилс 22 с 16.00 до 19.00.

В ходе встречи работники ценора познакомят всех желающих с формами приёма детей в семью и возвожными видами поддержки.

Телефон для справок 29402899

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