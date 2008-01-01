Точка зрения
Благодаря "группам смерти" в подростковой среде во ... Виктор Ёлкин
ЛРЗ может и готов выпускать трамваи Наталия Петрова
19 сентября
Именины:
Мунтис, Вернерс / Андрей, Зенон
Гороскоп на день
Водолей
21 января
- 18 февраля
Общество еще не готово к тому, что вы намерены ему предложить. Придется несколько поубавить амбиции и пересмотреть задуманное, оценивая возможные последствия того или иного действия.
Источник: ignio.com
- Ночь
- 14 .. 16 C
- Утро
- 16 .. 18 C
- День
- 23 .. 25 C
- Вечер
- 19 .. 21 C
- Ветер
- 2 .. 4 м/с
Источник: gismeteo.ru
|EUR
|0.7028
|USD
|1.1697 ()
|GBP
|0.8896 ()
|LTL
|0 ()
|RUB
|79.1659 ()
|BYR
|0.0543 (1000)
|UAH
|0.0623
Источник: Банк Латвии
Опрос
6 октября состоятся выборы 13-го Сейма. Вы планируете голосовать?
Популярные статьи
Аэропорт ждет частных инвестиций
Даугавпилсскому аэропорту быть, - убеждены депутаты городской думы, утвердив положение конкурса о пр ...
2. Скажите любимым самые красивые слова о любви!
3. Заявление сотрудников Латвийского комитета по борьбе с тоталитарными сектами о возможной деятельности "групп смерти" в Латвии {6}
4. Зато нас по головке погладят! {230}
5. Наталия Петрова: «ЛРЗ может и готов выпускать трамваи» {2}
6. Ландыши можно рвать: их вычеркнули из Красной книги {1}
7. Список «За Альтернативу» в Латгалии возглавляет рижанин
8. Правила Кабинета Министров № 384: локальная канализация должна быть герметичной {1}
9. В Даугавпилсе активно вводят сортировку отходов
Расписание движения транспорта в Даугавпилсе
Новости Общество | 19 сентября 2018 | 15:26
Каждому ребёнку – свою семью!
28 сентября Латгальский региональный центр поддержки семьи приглашает всех, кто хочет стать семьёй для детей, оставшихся без попечения родителей на вечер встречи 28 сентября. Ждём вас по адресу ул. Вентспилс 22 с 16.00 до 19.00.
В ходе встречи работники ценора познакомят всех желающих с формами приёма детей в семью и возвожными видами поддержки.
Телефон для справок 29402899
Daugavpils.lv
Добавить комментарий